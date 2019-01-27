【少女時代徐玄香港見面會】唱意義非凡歌曲　即場清唱加碼跳舞

少女時代成員徐玄今天（27日）在灣仔會議展覽中心，舉辦首個香港個人粉絲見面會《SEOHYUN 'MEMORIES' ASIA FAN MEETING IN HONG KONG》，吸引了不少SONE（少女時代粉絲）入場支持。徐玄繼前年與Yuri齊齊訪港出席品牌活動後，近兩年才再次來港，昨天也有大量粉絲到機場接機，出道第12年依舊人氣不減。

現場可見女粉絲足足佔了一半以上，而大家都穿上指定的紅色衣服，配合今晚主題。一開場徐玄就立即唱出兒歌《野花的故事》，亦是她小時候成為練習生前，參加選秀時唱的歌曲。對徐玄來講意義非凡外，相信也勾起粉絲不少回憶。隨後徐玄為粉絲帶來Solo歌《Don't Say No》，炒熱現場氣氛，現場SONE也大力揮動少女時代的應援手燈。

有現場SONE向徐玄推薦香港的旅遊景點，竟然是自己的家？（黃國立攝）

唱完兩首歌後，徐玄首先用廣東話和大家打招呼說：「大家好，我係徐玄。」她也講到久違來到香港，非常驚喜昨天很多SONE去到機場接機。徐玄接著介紹開場的歌聲，是她4歲時錄的聲音。其後她就在台上進行問答環節，回答現場粉絲的提問。愛錫SONE的她更有求必應，應粉絲要求大跳SISTAR的《SHAKE IT》。即使沒有事前準備音樂，她也即場清唱一段，果然非常識做。

徐玄指自己最喜歡喝珍珠奶茶，所以昨天到港後立即品嚐了一番。（黃國立攝）

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