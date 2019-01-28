崔碧珈1個月減15磅　上圍不跌反升：基本上都係無限食

雖則話民以食為天，但減肥係女士們終生事業，又想食又想瘦真係好矛盾，所以各式各樣減肥秘方都有好多人躍躍欲試。崔碧珈（Anita）去年驚現康城影展紅地氈，之後仲接拍法國電影，呢段日子都留喺意大利西西里島拍戲。大家都知歐洲人飲食多肉少菜高脂肪，咁嘅生活環境Anita居然一個月減去15磅﹗呢日佢就公開秘密餐單，女士們學嘢啦﹗

喺歐洲成個月高熱量飲食下，崔碧珈居然1個月減去15磅﹗（崔碧珈IG）

大啖食高脂肪食品

「我每日都係食同樣嘅嘢，芝士和乾火腿加黑啡，無做過任何運動竟然自然瘦咗15磅。」睇到Anita呢幾句留言大家係咪好羨慕呢﹗呢啲唔係叫同人唔同命，原來一切都有根據，呢種叫做「生酮飲食法」：「要進食高脂肪、低蛋白質、超低碳水，高脂肪嘅意思係要食到大約75%以上，我自己就食到80-85%左右。要好嘅脂肪例如椰子油、牛油、橄欖油、動物脂肪等。因為要進食高脂肪而我又食唔到咁多嘢，所以每一日我都會飲椰子油溝黑咖啡，分量大概係兩大匙羹椰子油加入一杯黑咖啡。其實可以食嘅生酮食物有好多，但係因為我係意大利拍戲所以食得比較簡單，我每日除咗飲椰子油咖啡，仲會食牛油果、火腿和芝士基本上都係無限食，咖啡任飲。」

見到Anita呢一個月嘅post都無特別禁食，佢仲話自己唔使捱餓可以任食某啲食物架。（崔碧珈IG）

點擊圖輯睇下「生酮飲食法」可以食啲咩：

+ 5 + 4 + 3

「上圍無變細到」

減肥都唔使捱餓，仲唔使點做運動添。Anita呢日完成西西里島拍攝，趁天氣好，出發機場轉去巴黎前跑步10公里，係佢呢一個月以嚟首次做運動。而且好多時女仔減肥瘦身上圍都會縮水，但Anita完全無呢個情況，仲好似再升級添：「我平時唔係食咁多芝士，喺意大利我日日都食差唔多手掌大嘅芝士。我發現以前如果減肥控制飲食，胸部都會有縮小，但係食芝士，呢一個月除咗體脂有下降之外，上圍無變細到，相對嚟講就係升咗級﹗所以愛美女生可以試試啊﹗」雖然Anita覺得呢種減肥法好處多多，但佢都有提醒各位，進行任何減肥要留意自己身體狀況呀。

Anita話生酮係可以燃燒身體脂肪，肌肉量無咩消失肌肉線條仍在，而且上圍不跌反升添。（崔碧珈IG）