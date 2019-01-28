【宮鬥劇五宗罪】延禧攻略、如懿傳教壞細路　傳內地全面禁播下架

內地宮鬥劇《延禧攻略》、《如懿傳》因劇情緊湊、看嬪妃為爭寵爾虞我詐，風靡兩岸三地，令觀眾看了大呼過癮，周邊效應大，至今仍是劇迷心目中受歡迎的兩套神劇。不過，內地《北京日報》官方微博日前列舉宮鬥劇5大罪狀，指出宮鬥劇「媚上欺下」的劇情，對民眾生活產生負面影響。據指，內地各大衛視已緊急發起全面停播。

《北京日報》日前刊出評論，文章中提及宮鬥劇為社會造成的負面影響，一為「熱衷追崇皇族生活方式，使之成為流行時尚」，二則是「與當前提倡的社會主義核心價值觀格格不入，危害不淺」，三、「不吝美化帝王臣相，淡化今朝英模光輝」，第四是「宣揚奢華享樂之風，衝擊克勤克儉美德」，第五「片面追逐商業利益，弱化正面精神引導」。

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近年，觀眾透過宮鬥劇，熟知劇中台詞稱呼，如「朕、陛下、愛妃、臣妾、小主、本宮」，文章也提到，如今也成為部分人的口頭禪，似乎大家都成了宮中人，一如「甄嬛體」也曾成為內地打工仔寫工作報告和假單的趣味文本，文章評析「宮廷文化已影響人們的身心健康、生活娛樂」，負面影響不容忽視。

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