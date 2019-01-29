【非正式統計】荷里活20大「大鵰排行榜」　毒魔蝙蝠俠都有份？

不少演員願意為戲全裸上陣，因而讓多部影片保留他們「為藝術犧牲」的片段。一個男性外國網站「Mr. Man」就從電影畫面中，精心過濾8000個全裸鏡頭，統計並排出荷里活前20名「大鵰尺寸」男星榜單。

按圖看荷里活20名「大鵰排行榜」部份入選男星，除左毒魔、蝙蝠俠，至勁又係超級英雄角色冧莊！▼

+ 7 + 6 + 5

大鵰冠軍由「磁力王」米高法斯賓達（Michael Fassbender）奪下，他在電影《色辱》（Shame）中大膽「騷Big雕」，成為他的註冊標記，而他的荷里活巨星同業們也公開表示過「敬意」，他更憑此片獲威尼斯影帝。亞軍則為「地表最強老爸」連恩尼遜（Liam Neeson），季軍為積遜斯高（Jason Segel）。不過，製作排名的網站「戴頭盔」表示，因為每部電影劇情不同，狀況也不一樣，所以排名僅供參考。

20. Terrence Howard 19. Dennis Hopper 18. Eric Balfour 17. Kevin Heffernan 16. Geoffrey Rush 15. Leonardo DiCaprio 14. Jude Law 13. Eric Stoltz 12. Shia LaBeouf 11. Tom Hardy 10. Colin Farrell 9. Ewan McGregor 8. Javier Bardem 7. Vincent Gallo 6. Robert De Niro 5. Ben Affleck 4. Omar Epps 3. Jason Segel 2. Liam Neeson 1. Michael Fassbender

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