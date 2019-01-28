【守護神之保險調查】媽咪過年必整蘿蔔糕　黃宗澤：佢唔整冇家用

黃宗澤（Bosco)今日（28/1）帶傷出席在葵涌仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院舉行的舉行的《守護神之保險調查》盆菜宴。早前因拍攝《飛虎》時意外斷腳，談到最新情況Bosco就話：「依家一得閒就會去做物理治療，你知新年又休息啦，物理治癒師好忙㗎，我真係發覺咗原來做物理治療好難㗎，因為啲物理治療師仲忙過我呀，依家反而係佢畀期我，平時係我畀期人哋，試過有人取消咗booking，打畀我問我嚟唔嚟到呀，嚟唔到就算，嘩！佢哋都幾勁呀，總之我哋就入錯行啦！早知做物理治療師啦，哈哈！」

每逢過年，Bosco必定都會買新底褲過年，但近來太忙都差點忘記。（梁碧玲攝）

農歷新年將至，Bosco就話會同屋企人食團年飯，還透露有一種賀年食品必定要媽咪煮的，就是蘿蔔糕：「年年都係例排，如果佢唔整蘿蔔糕，就唔畀家用㗎，佢要親手整㗎，唔係你估呢個年咁易過呀，哈哈！」其實整蘿蔔糕都好辛苦？Bosco笑說：「佢攞足成年家用喎，都係辛苦佢一鑊啫，唔係唔使做呀，唔做唔畀家用㗎，我同佢講明㗎，哈哈！」

Bosco表示因腳受傷，行動不便不會外出，新年時會相約一大班朋友在自己家中賀新春。（梁碧玲攝）