【昨日的美食】漫改神還原！西島秀俊、內野聖陽靠食維繫男男戀

前日，東京電視台終於官方宣布了西島秀俊和內野聖陽將主演4月新日劇《昨日的美食》（きのう何食べた？）的消息。兩位大叔飾演一對戀人，西島飾演的是一絲不苟擅長做飯的律師筧史朗、內野則飾演待人溫和的美容師矢吹賢二，劇情將以「食」為主軸展開他們的同居生活。

該劇將在TX台金24檔播出，作為曾誕生過眾多經典美食日劇的金24檔，這次《昨日的美食》是否能超過該檔期之前的經典作品《孤獨的美食家》呢？當然，我們更關心的應該是西島秀俊和內野聖陽的廚藝。

漫改神還原！按圖看漫畫版《昨日的美食》與電視真人化造型的對比▼

《昨日的美食》是日本漫畫家吉永史的作品，目前仍在連載中。她的代表作是《西洋古董洋果子店》，2001年被改編為真人版日劇《我要Cake一Cake》，由瀧澤秀明主演。其成為話題作品的《大奧》男女逆轉漫畫版也曾推出過電影版，由二宮和也主演。（沒錯，也是BL向的電影）

吉永史出身於慶應義塾大學（即慶應大學）法律系畢業（碩士班肄業），本人是個美食家，故作品中常出現看來十分美味的料理。又因喜歡眼鏡，作品中必定有一名戴眼鏡的人物登場。她本身也是名活躍的同人作家，屢屢在同人展推出自己連載完結的作品的同人志，描繪背後的故事。

按圖看日漫「BL專業戶」《昨日的美食》漫畫原作者吉永史歷年作品被改編了什麼影視大作▼

《昨日的美食》中出現過大量美味可口的食物，甚至有「鐵粉」專門把該作當做食譜來實踐。曾有Fans期待作品的動畫化，只是沒想到日劇先行一步。西島秀俊和內野聖陽均為日本影視界的人氣熟男，期待真人日劇中的兩人能擦出不一樣的火花！（最重要的是想看西島叔被推倒…）

早前《大叔的愛》宣佈將推出第2季，現在又有西島秀俊和內野聖陽的「男男戀」。最近兩年的日劇選題都非常開放，小編再次帶大家回顧一下這幾年以LGBT題材為主打的日劇：

唔止男男戀，仲有Sheshe！按圖回顧近年以LGBT題材主打的精彩日劇▼