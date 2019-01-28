香港臨記捱到死　美國臨時演員人工隨時過本地專業人士

64歲臨時演員劉何志在拍攝無綫劇集《極度怪咖》後﹐被發現猝死於尖東海旁街頭。事件再揭在本港作為臨時演員的悲歌﹐不但入息卑微﹐朝不保夕﹐辛勤工作卻僅能糊口﹐而且沒有得到一般普通工作的待遇與福利。但原來在世界另一端的美國﹐臨時演員（Background Actor）的福利一般工作無異﹐更有演員工會-美國電視和廣播藝人聯合會（SAG-AFTRA）保障演員受到應有待遇。

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曾愛媚（Amy）為前無綫藝人兼曾參選港姐﹐現居美國拍劇﹐她透露美國對臨時時演員的保障足夠。SAG-AFTRA是美國的一個工會組織﹐它代表著全美演藝行業內的演員﹑記者﹑歌手和電影工作人員等等﹐而當中也包括臨時演員。翻查SAG-AFTRA網上資料﹐對於聘請臨時演員的合約指引手冊（Background Actors Contracts Digest）長達62頁。以下總結當中一些要點：

1. 一天薪酬為美金174元﹐並已連續三個年度每年加薪2.5% 2. 一般每天工時為8小時﹐超時工作依時計算至薪金 3. 所有綵排時間也屬工時內 4. 有不同的津貼﹐如服裝津貼（Wardrobe Allowance）和道具津貼（Personal Props） 5. 如劇組提供用餐或用餐津貼給工作人員和演員﹐臨時演員也會有相應用餐安排﹐如有違反﹐會被罰款 6. 如劇組於拍攝日前一天晚上6時後取消拍攝﹐劇組也要付全數薪金給臨時演員 也有一些較特別的條文： 如需要聘請有特別技能的演員會有相應較高的薪金﹐如演泳客/ 踩滑板者一天薪酬為美金402-450元 如臨時演員在雨中拍攝或有需要弄濕身體的場面﹐會被額外支付美金14元

（SAG-AFTRA網站）

從該手冊的內容中﹐也不難發現很多條文也是以臨時演員的利益為依歸﹐細緻如用膳安排也有列明指引。不過要加入該會成為會員也要達至一定條件﹐但在臨時演員要求方面的門檻較低﹐就是提交三天在SAG-AFTRA內生效的臨時演員工作證明。

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在同一天空下﹐香港同為蜚聲國際的電影出品地﹐但在臨時演員保障方面可算是零﹐而薪金只停留在政府勞工法例規定的$34.5。某些臨時演員中介公司甚至規定臨時演員在拍攝地方化妝和等候拍攝等時間並不計算在工時內。而很多臨時演員為了多賺點錢也會多拍幾組戲﹐以致收入卻與付出時間不符。