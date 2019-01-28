ViuTV新節目似《後生仔傾下偈》？ 駱振偉：我哋集中講女學生

ViuTV新節目《晚吹：女學生‧吹水班》今日進行錄影，主持人駱振偉（Thor）、嚴祺、彭嘉桓（Moley）聯同嘉賓羅伊婷和張沛樂以校服Look與傳媒見面。今次是嚴祺和Moley參加《全民造星》後，首次擔任節目主持，大前輩Thor笑言得悉與兩位新人合作後，立刻開一個名為「插班女學生」的群組交流，又大讚兩位後輩落力做足準備工夫。三位主持又透露將會以唱歌形式介紹嘉賓出場，盡展音樂才華。

駱振偉聯同嚴祺、彭嘉桓擔任《晚吹：女學生‧吹水班》主持。（黃國立攝）

《晚吹：女學生‧吹水班》圍繞校園和青春為主題，自然會大談讀書時期的趣事。阿Thor自爆讀書時期被古惑仔恐嚇，怯懦的阿Thor惟有找自己的黑道朋友尋求保護，結果該名黑道朋友成功迫使古惑仔向阿Thor道歉，但阿Thor坦言回想事件仍猶有餘悸；另外，嚴祺讀書時會唱歌和親手製作禮物送給女孩，而今次節目中，嚴祺也製作手繩贈予女嘉賓氹對方；而嚴祺的中學師弟Moley則非常長情，皆因他竟然會夢見初戀女友，嚴祺和阿Thor戲稱將會預留一集時間讓Moley大談初戀情人。

阿Thor不認為新節目與《後生仔傾下偈》相似，強調節目集中討論女學生。（黃國立攝）

問到三位主持會否擔心被人與同樣以校園生活為主題的TVB《後生仔傾下偈》作比較時，阿Thor就不認為兩個節目相似：「我哋始終focus（集中）喺女學生…女學生嘅秘密好聽過男仔，以前成日幻想女校啲女仔係點，可以喺節目聽到實際上女校係點，呢樣嘢係好睇。」三位又會否有意仿傚馮盈盈大爆驚人金句呢？嚴祺則表示將爆金句的責任交給女嘉賓，三人又形容：「俾佢哋自己爆爆爆…我哋只係負責煲㷫啲水，擺靚個陣。」