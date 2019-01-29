Gin Lee喜見MIRROR、ERROR成長：越嚟越見到佢哋嗰種光芒

Gin Lee、MIRROR、陳安立等人昨日（28日）一同為ERROR和花姐主持的ViuTV節目《ERROR金豬賀歲暨花姐巡遊》擔任嘉賓。Gin Lee曾是《全民造星》星級評判團之一，相隔五個月再與MIRROR和ERROR碰面，Gin Lee感到兩個男團成長不少：「我覺得佢哋多咗信心，越嚟越見到佢哋嗰種光芒，各自嘅特色都出咗嚟，經過咁多個月嘅訓練，佢哋的確建立咗好多信心同粉絲。」

Gin Lee相隔五個月再與MIRROR和ERROR碰頭，感受到兩個男團的成長。（黃國立攝）

Gin Lee農曆新年會放假休息，與一眾好友同遊泰國之餘，也會回馬來西亞過新年。Gin Lee預告假期後將會投入錄製國語專輯，是Gin Lee繼2009年的《YONE & ONL》後，相隔十年再次推出國語碟，所以她也在苦惱去旅行時應否節食，以保持苗條身形。Gin Lee又透露會和從未合作，曲風截然不同的台灣歌手合作，不過該名歌手是誰就要賣個關子。問到Gin Lee會否考慮與表姐符瓊音合作，Gin Lee就說：「暫時未有計劃，不過新年都會見到佢……到時可以問下佢，睇下會唔會合作。」

原來Gin Lee上一次推出國語專輯已是2009年的《YONE & ONL》，十年後終於再有國語專輯面世。（黃國立攝）