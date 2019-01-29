洪金寶與高麗虹24年婚姻　自爆維持幸福靠一招！

現年67歲的影壇大哥洪金寶從武師做起，後轉為動作指導和演員，再擔任導演及監製，縱橫影壇逾半世紀，至今參與拍攝近250部電影，仍活躍於至今鋒芒不遜。除了事業成功外，洪金寶的婚姻生活亦相當幸福美滿，兒孫滿堂。他日前接受媒體訪問時，就自爆婚姻之所以持久，全靠一個「忍」字！

洪金寶曾經歷兩段婚姻，他 23歲在韓國拍電影遇上第一任韓籍妻子曹恩玉，洪金寶曾經說過與前妻曹恩玉結婚是因為有一次他到韓國工作，曹恩玉陪他去酒店辦理全天登記入住，不知為何酒店員工不准她住進去，他就跟酒店人員理論，酒店人員說要證明身份才可以，於是他就氣得說曹恩玉就是我太太。而在第二天，二人就去領事館辦了結婚手續。

洪金寶的前妻曹恩玉為人低調，傳媒極少見到她公開露面。（圖片來源：視覺中國）

洪金寶在影壇依然活躍！（圖片來源：視覺中國）

二人婚後，誕下三子一女，包括洪天明、洪天祥、洪天照及洪煦榆，兩人的婚姻僅維持了 14年。洪金寶曾經在公開場合說，自己雖然和曹恩玉育有三子一女，但是自己貪玩還經常在外面泡妞，回到家裏之後就和老婆各種大吵，這種生活實在是受夠了，於是兩個人都覺得沒有意思就又離了婚。如今曹恩玉守身如玉，一直到現在也沒有再嫁。

洪金寶兒孫滿堂！(微博圖片)

而洪金寶在與曹恩玉離婚後，同年，與港姐冠軍高麗虹步入婚姻殿堂。婚後的高麗虹不僅退出娛樂圈，成為洪金寶的全能秘書，盡心盡力地幫打理演藝事業與生意，同時為避免外界說她是後母偏心，堅決不生育兒女。而洪金寶亦成為了「愛妻號」，每天會替對方做愛心早餐，夫妻倆常緊扣十指散步，洪金寶曾告白：「老婆就要拿來疼。」他近日更透露婚姻能維持24年，全靠一個「忍」字，因為每個人並非十全十美，而夫妻間最重要的，「就是能忍耐對方的缺點」，洪金寶自認脾氣火爆，愛說髒話也愛罵人，而老婆高麗虹看他這樣，就是忍耐，他自己也有看不慣老婆的地方，也是選擇忍下來，退一步想想她為何這麼做。

二人多年來都相當恩愛！（圖片來源：視覺中國）

除了妻子高麗虹，兩名孫仔分別是四歲的洪大仁（TJ ）和兩歲的洪竟琋（JT）在洪金寶心中的地位亦相當有分量，不時弄孫為樂的他也願意為兩名孫仔收火。

對住兩個孫完全冇抵抗力！（微博照片）