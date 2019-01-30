SHINee泰民穿軍裝SOLO回歸　繼續MOVE熱潮

SM娛樂昨晚宣佈SHINee成員泰民將於2月11日攜新迷你專輯SOLO回歸，這是繼上張正規專輯MOVE後，時隔一年零三個月回歸樂壇，主打為「WANT」，專輯合計收錄7首歌曲，令一眾SHINee World期待泰民帶來不同的面貌之餘，更期待以舞蹈聞名的他會帶來新的表演。

在新釋出的預告照中，泰民穿著軍裝，帥氣非常！（SMTown）

泰民是SM娛樂現役團體中首位SOLO出道的成員，而他的努力也換來了好成績，以上張專輯MOVE為例，泰民憑主打曲「MOVE」節制的舞蹈動作與充滿魅力的眼神俘獲人心，使歌曲席捲各音源榜單。其他藝人們也紛紛Cover起MOVE的舞蹈，引起MOVE熱潮，Cover過的偶像不計其數，包括：Twice、請夏、NCT、JBJ、SF9等⋯⋯

連專輯名和封面都襯過的5HINee團魂，不知道什麼時候能等到珉豪的SOLO呢？（SM Town）

泰民此次的SOLO活動將填補SHINee成員溫流、Key和珉豪相繼入伍後，所產生組合活動的空白。以疼愛SHINee World有名的SHINee，隊長溫流於2018年12月入伍前出了以抒情歌曲為主的迷你專輯《VOICE》作為予SHINee World的禮物；Key和珉豪在上半年入伍前皆預定舉辦Fans Meeting會粉絲，SHINee World要努力搶飛了！