【專訪】王祖藍執導歌舞喜劇為滿足綠葉情意結：理性啲都唔會做

王祖藍向來計仔多多，演員、編劇、司儀瓣瓣掂，但自從榮升爸爸後，才發現換片、餵奶，甚至係抱囡都唔多掂。儘管去年因舞台劇、執導賀歲片而多了時間在港，但老婆李亞男未有幸成為最大受惠者，甚至連愛女攞出世紙，祖藍都因為要趕新戲後製而未能同行……「有時就算阿男唔話我，自己都會有無形壓力。」與其內疚，不如好好補救。

對王祖藍來說，去年過得何其充實：11場舞台劇、首次執導、女兒出生。之不過，由於幾件大事都差不多時間發生，顧此失彼令他十分愧疚。「因為應承晒所有嘢先知老婆有咗，係好掙扎，但幸好老婆百分百支持，因為佢知道呢啲係我理想一部分。」李亞男為人慢熱，不會將情緒掛在臉上，身為老公的要預防勝於治療：盡量每晚返屋企吃飯、出埠工作盡量不超過四日兼夜機返港，希望趕及老婆入睡前送上一個goodnight kiss。「陪老婆對我嚟講係好奢侈。」

王祖藍選擇以歌舞喜劇為首次執導作品，既怕令投資者蝕錢，又怕觀眾會「搣飛割凳」，但他仍希望可為香港觀眾提供多一個選擇。（梁碧玲攝）

問到可會女兒出世後，情緒更惡劣，祖藍自信滿滿表示：「我對阿男都唔係太差，能夠在繁忙中都令佢開心，相信將來都唔會太差。」成為人父之後，他突然理解小時候對父親的抱怨。女兒出世時，正忙於舞台劇，緊接又要新戲宣傳，祖藍坦言還沒有時間去感受成為人父的喜悅。「抱佢係好感動，但呢刻仲未釋放出嚟，我需要全日喺屋企對住個囡先會喊到出嚟，可惜我未得閒。」

完成舞台劇之後又要趕《你咪理，我愛你》後製以及宣傳，連想好好抱下愛女再大喊一場嘅時間都無……

最唔理性的作品

連當父親的喜悅也沒時間好好享受，到底《你咪理，我愛你》是什麼一回事？一個新導演又何解會以歌舞片作為自己的「處男作」？畢業於演藝學院嘅祖藍向來鍾情歌舞片，既然要做，當然揀自己最擅長的入手，不過，中文歌舞片並不是熱門題材，當初找投資者時食過無數次檸檬。「其實真係心口掛個勇字，樂小姐同獎門人(曾志偉)睇完劇本都認為贏可以好爆，輸可以好甘，但亦都覺得既然拍一部普普通通，不如就呢部，成件事真係撐，理性啲都唔會做。」戲中大部分對白都是唱出來的，曾志偉由一開始話唔拍，到最後與毛舜筠、余安安等人愈拍愈投入，撐朋友之餘也撐港產歌舞片。每年都會飛到外國狂睇百老匯舞台劇嘅王祖藍，兩年前開始傾《你咪理》版權，最後在金培達的協助下，成功與原著作者聯絡上，今年4月親身飛到美國與對方見面。他坦言過程「非常難」，直到開拍前才正式簽約。「雖然呢部係歌舞片，但我已經加咗好多商業元素，如果都出事的話，證明香港唔太接受歌舞片。」

曾志偉當初一聽到要唱歌，即時同祖藍講拜拜，仲話可以介紹溫拿幫忙。

綠葉情義結

《你咪理》請來逾60位藝人包括天后鄭秀文、容祖兒、影帝影后曾志偉、毛舜筠、實力派如胡楓、鮑起靜等，綠葉如麥長青、魯文傑、陳國邦等等，當是為了人人有工開也好，為了滿足「綠葉情意結」也好，王祖藍表示「生得唔靚又或者綠葉都應該有自己舞台」是他多年來的製作宗旨之一，所以無論喺《福祿壽》系列、甚至《Sunday扮嘢王》也預留了不同的位置予一眾綠葉，而臨時演員出身嘅阿夢（睡公主）亦從此成了王祖藍御用演員。

鄭秀文、容祖兒等人只得5至10分鐘戲份，為了令大家交出最好的，祖藍出了少少賤招：「我會比晒啲片演員睇，迫佢哋出絕招，有呢種良性競爭、精益求精的心態就絕對唔會hea。當年毛姐佢拍《家有喜事》時，成日都會去八卦另一組拍成點。」

阿夢近年不時出現於王祖藍的作品當中。(梁碧玲攝)

喜劇演員應有的態度

本身只在《萬千升呢福祿壽》其實一個環節出現的她，到後來在《老表你好hea》中，飾演林子善女友，戲份大增。阿夢這天提到祖藍的舉動時，「幸福來得太突然，因為我夢想係做戲，好多戲祖藍比機會我，如果唔係佢，我仲係一個臨時演員。」說時阿夢突然哽咽，殺大家一個措手不及。祖藍表示阿夢每次拍攝時，都能感受到她的快樂，這正是喜劇演員最需要擁有的元素。「除咗要放下身段外，亦都真係要快樂，先可以帶到快樂俾觀眾，同埋佢好專業，每次叫佢做咩都肯做，如果有啲人覺得搞笑好難堪，咁我都無謂迫。」

阿夢呢個招牌黑眼圈其實是因為捽眼眼搞成咁的，並非刻意化妝化出來的。

阿夢從小就已經是電視精，每次看到一些高貴又漂亮的角色時，都會跟著去演，長大後，報讀工聯會的歌唱、戲劇班，也不時投遞個人履歷到不同的臨時演員公司，但甚少有回音，難得機會來了，扮鬼扮馬也無所謂。「喜劇明星一定要靚? 唔靚係未一定做唔到？我唔係靚，但做唔到咩?」阿夢表示有留意網上的留言，記得有次因為劇情需要而攬仔，結果被誤以為「抽水」，令她之後再拍親密戲時都有點怯。

場地：御一共享空間

髮型：Ted Yeung @ i i Alchemy hair & nail

化妝： K.T. Tsui

Styling：Dicky Lee

服裝： Son Of A King