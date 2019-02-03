【皓鑭傳】吳謹言被迫害未停過　五大驚險位死過翻生　

去年《延禧攻略》掀起了兩岸三地煲劇熱潮，令吳謹言、聶遠等主要演員在內地人氣急升，而近乎原班人馬上陣的《皓鑭傳》，亦令人萬分期待。該劇不但在愛奇藝有得睇，由週一(2月4日)起無綫於8時半亦會播出該劇，每次皓鑭死過翻生，人生都會更加精彩，以下是劇集5大必睇位，有興趣的觀眾可以先睹為快。

下文有劇透：

皓鑭為趙王獻舞，其妹岫玉心生妒忌，竟然買通太卜，誣陷皓鑭是災星妖姬，趙王信以為真，下令翌日放火燒死皓鑭，幸好呂不韋送上防火袍，異人亦暗中將丹藥交給皓鑭。當皓鑭祭天之時，防火袍變成通體雪白，皓鑭倖免於難，更跟趙王謊稱見到天神，又向趙王送上仙丹，反過來說太卜才適合祭天，趙王本想將皓鑭納入宮中，但皇后卻要皓鑭擔當女官，追隨左右。

皓鑭被趙王召入宮獻舞，卻被太卜誣稱她是妖姬，要燒死祭天。（網上截圖）

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皓鑭善解人意，甚得皇后歡心，引來另一位女官蕭紅葉妒忌，暗中加害皓鑭，設計令皓鑭誤闖皇后寢宮，更看到皇后跟年青男子鬼混，此時雲少妃卻要拜訪皇后，明顯想捉姦在床，雖然最終皇后出面趕走了雲少妃，但皇后已有殺皓鑭之心，更以失職罪將皓鑭絞殺，幸得趙王及時趕到，而皓鑭亦為皇后打圓場，最終獲皇后重用，視為心腹。

皓鑭撞破皇后姦情，險被皇后借故絞殺。（網上截圖）

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呂不韋為救異人離開趙國，設計令魏楚兩國均向趙國提親，要迎娶公主雅作為結盟禮物。魏楚兩國更乘著趙王到山上祭天，派兵圍困趙王，趙王兩邊也不敢得罪，徬徨無計，皓鑭挺身而出，先製造趙國糧多兵強的假像，嚇走了魏國使臣，但楚國太子親臨，很快已識破皓鑭詭計，皓鑭卻以公主雅的真誠態度，謊稱也愛楚國太子，卻肯為國家犧牲私人感情，終於打動了楚國太子退兵，經此一役，皓鑭救回趙王有功，趙王更加堅定要將皓鑭納入後宮。

皓鑭智退魏楚兩國大軍，受到趙王賞識。（網上截圖）

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趙王私下找皓鑭，重提入宮之事，此時竟有刺客闖入行刺趙王，雖然最終被皓鑭呼叫驚走，但趙王陷入昏迷，皓鑭更被誣陷為刺客。暗殺趙王的幕後黑手，其實是趙王兒子公子蛟，更買通王醫師令趙王繼續昏迷，幸得皓鑭好友，宮中的女醫官殷小春幫忙，終於證明趙王一直被下毒才昏迷不醒，最後王醫師自盡，公子蛟避過一劫，跟皓鑭及呂不韋關係卻更加惡劣。

呂不韋向皓鑭表明心跡，二人更破天荒深情一吻。（網上截圖）

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皓鑭親母被繼母高敏所殺，而高敏女兒岫玉卻因皓鑭而死，二人本已結下世仇，此時高敏卻一反常態，向皓鑭認錯，又主動讓出正室之位給皓鑭死去的母親。實情是高敏患上不治之症，卻趁著跟皓鑭獨處的時間，自盡而亡，又預早命令婢女謊稱皓鑭是殺人兇手，幸好皓鑭早已識破高敏詭計，成功脫身，之後更痛斥懦弱的父親，才是累得一家女人走上絕路的人。

趙王被刺殺昏迷，皓鑭慘被誣陷成兇手。（網上截圖）