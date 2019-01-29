櫻井翔透露嵐仍會重組　宣布休團後歌迷會一日激增10萬人

日本天團嵐（ARASHI）日前突然宣布將於2020年12月31日起休團，各成員將各自發展，雖然他們在記者會上強調並非解散，大野智更一度講到眼泛淚光，但一班Fans卻擔心他們重組之日遙遙無期。他表示自己將會回歸普通身份，離開藝能界，消息震驚演藝圈。

成軍20年的嵐，宣布將於2020年12月31日起休團。（影片截圖）

雖然嵐在記者會上重申這是五位成員共同下的決定，但就有傳媒質疑休團是不負責任的行為，而櫻井翔就大方回應：「我們會利用餘下的兩年時間，以說話和表演向粉絲表達最大的謝意和誠意，請以這些來判斷我們是否不負責任。」他隨後亮相主持的新聞直播節目《news zero》時，被問到今後嵐會否重組復出，櫻井翔表示日後一定有機會，成功刺激當晚節目收視達10.7%！

櫻井翔在主持的節目《news zero》中透露嵐將會重組，令一班粉絲大感期待。（影片截圖）

嵐宣布暫停活動後，官方歌迷會會員在短短一日內激增10萬人，現時歌迷會人數已達250萬人，不少粉絲都希望入會後可以抽選門票，參與組合暫停活動前最後一次巡唱，以每人新入會會費5000日圓計算，收入可達5億日圓。另外嵐的影音產品亦銷量急升，亦有不少人在網上放售嵐的紀念品，引來粉絲瘋搶。

眾成員在記者會上依然有講有笑，強調休團是五人共同的決定。（Twitter）

根據安室奈美惠宣布引退後，一年賺進300億日圓，有日本傳媒估算嵐現正舉行的巡演能吸納152萬觀眾，單是門票收益已達140億日圓（10億港元），連同歌迷會會費每年收入高達100億日圓（7.2億港元）。加上唱片、亮相電視台與廣告的收入、周邊產品等，估計他們到2020年底收益可高達1000億日圓。