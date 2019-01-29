容祖兒坦言同劉浩龍已分了手好耐：結婚同戀愛唔一定必要

正所謂健康是無價寶，容祖兒踏入2019年亦都要努力調理身體，她說：「前一段時間我個人處於好亢奮嘅狀態，工作上成日都好似要衝住咁樣去，年齡同體力上都消耗好多，所以今年係一個好嘅時間畀我去調理，我睇咗中醫。」祖兒服完中藥後睡得比以前更好，笑言好神奇地每晚都識得眼瞓，且沒有那麼怕凍，而原本性格比較急躁的她也沒有這麼「忟憎」：「我個人追求完美，但世事係無完美㗎嘛。醫師叫我解決唔到嘅嘢就擺埋一邊，食完啲藥我又真係唔忟憎喎。」

Joey又透露將會同好姊妹Twins的蔡卓妍和鍾欣潼一起去旅行，對於她們兩人均會帶同另一半同行，去年被傳已跟師兄劉浩龍分手而回復單身的祖兒，就表示自己仍未找到另一半。問到祖兒何不找師兄一起出遊，她說：「吓！冇喎！冇咗好耐啦！(之前有傳你哋復合？) 作為藝人，我所講嘅每一句說話同聲明對任何人都有影響，感情事我一直係想低調處理，但既然問到我，我就好誠實咁同大家講，我依家係單身。」又強調感情事急不來，隨緣吧，她也好享受自己一個人：「結婚同戀愛唔一定必要。」

容祖兒今年正努力調理身體。（梁碧玲攝）

提到今年是祖兒入行20周年，她透露演唱會將會於今年年中舉行：「多謝大家畀呢個機會我，同埋咁期待啦，我一有新嘅消息就會同大家講。呢段時間已經係密鑼緊鼓咁開會，錄歌，又偷偷地去咗影poster，我都會去拍一個音樂特輯同大家分享我嘅內心世界。當然唔少得有舞蹈啦，我嘅目標唔係場數，而係要以一個最佳嘅狀態去負責任地做一場令大家滿意嘅show，大家睇完會覺得好開心嘅，咁就已經足夠喇。」