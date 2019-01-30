媽媽涉巨額貪污遭拘留5年仍未判決　35歲曲婉婷：心痛

憑歌曲《我的歌聲裡》走紅的35歲內地女歌手曲婉婷，其母張明傑於2014年被指控涉嫌貪污、受賄以及濫用職權等3項罪名，被哈爾濱法院帶走受審至今仍未有最終判決，令曲婉婷相當擔憂。近日，她又再次在社交網站開腔談及媽媽之事，表示多年過去仍未有結果十分「心痛」，望法院盡快給出一個公平公正的結果。

曲婉婷媽媽被指涉嫌貪污等三罪。（網上圖片）

曲婉婷媽媽張明傑在哈爾濱擔任公職「哈爾濱發改委副主任」，未料被指出在職期間涉嫌貪汙、受賄及濫用職權三罪，牽涉金額更高達3.5億人民幣，之後被當地相關單位帶走接受調查。從2014年帶走開始案件陸續審訊，期間檢方更建議將張明傑處以死刑，但至今仍然未有最終結果。5年過去，對於媽媽仍被拘留，身為女兒的曲婉婷十分擔心，事隔多月之後再度發文談及媽媽：「媽媽已被羈押4年多，依然沒有判決結果，心痛。但還要相信，法院一定會給出一個公平公正的結果。」最後還不忘送上新年祝福。

曲婉婷希望法院盡快給出結果。（網上圖片）

事實上，曲婉婷媽媽事件不少網友一直認為她有罪，因為她的貪污令許多百姓生活受到困難，連醫病或讀書的錢都無，害慘了許多個家庭。如今，曲婉婷再度談及媽媽亦惹來網友開罵，認為既然犯錯了就不用再裝可憐，理應盡快判死刑「在把錢吐出來之前可别想那麼容易死」﹑「吃人血饅頭就别再賣慘了」﹑「地獄肯定要下的」…望她不要再為媽媽洗白。