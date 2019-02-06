【皓鑭傳】吳謹言升級套路似足《延禧》　4位宿敵全是狠毒女人

吳謹言、聶遠擔正演出的內地劇《皓鑭傳》，以戰國為背景，講述皓鑭不甘自身命運受到擺佈，靠努力權謀扭轉未來，過程中跟呂不韋及異人展開一段三角孽緣。其實吳謹言這齣新作，模式跟去年火紅的《延禧攻略》相似，每次吳謹言被陷害，也能藉此更上一層樓，而且一步步打大佬，而劇中她的最大敵人，分別有繼母高敏、趙國皇后、公主雅，還有一位由《延禧》至《皓鑭傳》也曾害吳謹言，下文為大家一一揭破她們的奸計。

皓鑭跟呂不韋經常將利益掛在口邊，其實二人已暗生情愫。（劇照）

繼母高敏

皓鑭生命中首個敵人，亦有著殺母之仇，她就是皓鑭的繼母高敏，皓鑭生母本是正室，但皓鑭父親貪圖富貴，迎娶高敏後將皓鑭母親由妻降妾。之後高敏為了將愛女岫玉嫁給趙國公子蛟，竟然陷害皓鑭跟男人私奔，又將皓鑭母親投入井中溺斃，而為免皓鑭糾纏，更將皓鑭賣給人口販子，幸好皓鑭在市場遇上了呂不韋，才改變了下半生的命運。

高敏是皓鑭的繼母，同時亦是殺死生母的仇人。（劇照）

同父異母妹子岫玉

岫玉本來十分崇拜姐姐皓鑭，但隨著年紀漸長，卻開始妒忌姐姐的美貌智慧，其後更愛上了公子蛟，只是當時公子蛟跟皓鑭相戀，所以岫玉狠心要除掉姐姐，之後奸計一浪接一浪，皓鑭入宮獻舞，她買通太卜指皓鑭是妖姬，令皓鑭險被燒死祭天。其後皓鑭跟呂不韋、異人逃走，她又命人拘捕三人，直至最後更利用自己性命陷害皓鑭。劇中飾演岫玉的李春嬡，在去年的《延禧攻略》飾演舒妃，多次陷害吳謹言飾演的瓔珞，現時於新劇中延續二人的仇恨。

岫玉妒忌姐姐皓鑭，更三番四次下毒手，卻是害人終害己。（劇照）

趙國公主雅

公主雅刁蠻任性，卻深愛秦國質子異人，但異人胸懷大志，一直密謀返回秦國爭奪王位，而公主雅只是被他利用的棋子。但公主雅卻愛得盲目，甚至恨上跟異人是知己好友的皓鑭，多次設計殺害皓鑭，同時她亦十分欣賞皓鑭的聰明機智，二人時敵時友，但隨著皓鑭下嫁異人，二人的關係亦變得白熱化。

公主雅向趙王獻計，喚他將皓鑭納入宮中。（劇照）

趙國皇后厲夫人

厲夫人曾賞識皓鑭，晉升她為女官，又視之為心腹，但只要稍稍觸犯到她的忌諱，卻隨時反面不認人，曾經因為皓鑭撞破自己姦情，而命人絞殺皓鑭。隨著秦趙兩國關係惡化，厲夫人跟呂不韋及皓鑭亦頓時變成敵人，在劇中是皓鑭命中最大的宿敵。

趙國皇后曾賞識皓鑭，但隨著事態發展，終成一生死敵。（劇照）

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