【友枱VIP】被囝囝投訴偏心細女？　謝天華：好明顯有呷醋

謝天華今日（30日）現身灣仔，出席由周家蔚及劉永健主持的ViuTV節目《友枱VIP》錄影，家蔚透露將炮製花膠給天華品嘗，問可有試過其手勢？天華笑言：「其實機會好少，我最難忘是她老爺（洪金寶）的手勢，的確很不錯，我自己也有下廚，大哥有問我拎餣生蟹食譜。」雖然父親與太太都廚藝了得，但天華指天明的廚藝就不值得期待了。

難得有機會與家蔚談湊仔經，對於她希望再生女，天華就指豬女最好命，笑指她仍有數月時間，提議天明好好放假休息一下造人，把握好機會。

謝天華第一次與細囡Mia過新年，講起女兒便忍不住冧笑，透露早已預留假期好好陪伴親人。（李文偉攝）

51歲的天華去年喜迎細囡Mia，他計劃新年一家四口到澳門休息一下：「始終小朋友仲細，不想家人辛苦，就近近哋去澳門吧，同朋友一齊過。」問到囝囝可有呷醋？天華笑說：「小朋友很純真，很明顯有呷醋的，我會想方法讓他知道我兩個都錫，現在買禮物會買兩份，說是妹妹送給哥哥的，讓他知道家人很關心自己，雖然他們還小，但兄妹感情要自小培養。」