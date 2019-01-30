【演唱會評論】張學友強調自己係經典歌　其實金曲唔會因時間變老

張學友《A CLASSIC TOUR學友．經典世界巡迴演唱會2019香港站再現篇》真是跟大家講再見了，舉行了233場的世界巡迴後，57歲的學友為自己寫下新紀錄。由1984年參加十八區業餘歌唱大賽奪冠而入行，到了今年2019年已經35個年頭，很多時下的年輕人其實已經沒有聽過他的歌，不過學友在台上的一句說話卻精闢獨到：「呢啲唔係老歌，係經典歌。」

張學友在尾場特別多說話，他指這一個舞台一切都是由他構思，是自己一直夢寐以求的夢台，四面台握手是香港獨有，他希望可以保留這個經典，表示握手是香港演唱會的經典模式。

四面台的確係香港特色舞台，而且握手環節更是其他地區少有。

提到經典，張學友也在台上表示：「呢啲唔係老歌，係經典歌。」這句金句一出，立即惹來全場鼓掌。筆者作為一個90後，四大天王最光輝的時候尚未懂得去欣賞，不過年幼時已不停被家人灌輸著他們的歌曲，當時仍未完全分得出哪一首是誰唱，只知道很多歌都十分動聽而且琅琅上口。長大後，開始細味四大天王的歌曲，其中最深刻的還是張學友，除了因為他的高音清脆、嗓聲性感之外，最令人佩服的是，張學友的金曲比起另外三大天王一定要多。

歌會老嗎？正如酒會老嗎？

用一個例證，張學友其中一張專輯《真情流露》，唱片裡面有12首歌，包括：《相思風雨中》、《愛得比你深》、《分手總要在雨天》、《暗戀你》、《明日世界終結時》、《真情流露》、《偷閒加油站》、《歲月流情》、《Honey B》、《紅葉舞秋山》、《不要再問》和《偷閑加油站Ⅱ》。專輯中有9首歌曲曾經上過榜，更有超過5首冠軍歌，絕對是前無古人後無來者，更一舉奠定其歌神的地位，更是其他歌手難以觸碰的地方。

張學友叫得歌神緊係有佢原因。

回到今時今日，無論出街又好，網上論壇也好，大家對廣東歌的渴求已經愈來愈低，甚至有人以不聽廣東歌為榮，張學友？聽都未聽過，老餅邊有人聽？其實，歌並不會老，一首好歌，並不會因為時間而令它變質，反而會歷久嚐新。所以，如果有一日你聽到有人自豪地說：「呢啲老歌我冇聽過。」那麼你可以回覆他：「咁係因為你唔識貨。」