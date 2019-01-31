【延禧攻略】秦嵐為趕去綵排逼地鐵兼跑到喘氣：大家棄車趕路

秦嵐嘅富察皇后形象深入民心。(微博圖片)

內地的塞車情況一旦塞起上來可以非常嚴重，尤其每當遇上交通管制實拖時，隨時塞上幾小時，而憑住演出劇集《延禧攻略》飾演富察皇后一角而爆紅的秦嵐，日前亦因為要避過塞車，選擇了乘搭地鐵，更被網民野生捕獲了。於本月29日晚上七時多，內地有網民就發現了這位富察皇后微服出巡，一身便裝打扮兼戴上口罩的秦嵐竟然現身地鐵，該名網民於軍事博物館站遇上了她，還影了相Post到微博，留言表示：「什麼狗屎運啊我！我好像在地鐵上看到了秦嵐，姐姐干嘛去啊這個點擠地鐵@秦嵐？」

秦嵐畀網民發現搭地鐵。(微博圖片)

雖然秦嵐放下明星的身份同市民大眾一齊迫地鐵，不過由於她非常低調，似乎沒有太多人認出她，未有引起哄動或混亂。而事隔一小時後，秦嵐工作室亦於微博發文講返當晚的情況：「今晚綵排，遇上長安街交通管制，大家棄車趕路。哈哈哈，看得出來，在秦小嵐@秦嵐 的帶領下大家都有在好好健身。」還有一段影住秦嵐步出地鐵後在路上跑住趕去綵排的短片，秦嵐跑到有些喘氣，嬌嗔地說：「別拍我了。」為綵排要迫地鐵又要跑步趕路，做藝人確是唔容易呀。

似乎無咩人認得秦嵐。(微博圖片)

佢嘅工作室有講返佢點解會搭地鐵。(微博圖片)

一齊睇下秦嵐嘅靚相啦！