劉德華宣佈演唱會兩大退票方案　郵寄辨理可獲35元補貼

劉德華原定於去年底舉行20場跨年紅館演唱會，點知喺12月28號晚開場45分鐘後，因為喉嚨發炎無法再繼續表演宣佈腰斬，並取消共7場香港場次演出。及後曾發聲明入紙申請2019年12月紅館檔期，可惜未能成功，呢日佢地就公布退票安排，分為郵寄及親身退票兩種選擇。

華仔於12月28日演唱會開場後45分鐘，宣布無奈腰斬演出，當眾落下男兒淚。（資料圖片）

劉德華喉嚨突發炎 含淚宣佈演唱會腰斬

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由於7場演出門票受影響人士眾多，主辦單位特地安排2種退票方法，分別為郵寄及親身辦理，方便非香港或不便親身退票人士。而郵寄辦理人士將支付每位成功辦理退款的持票人士郵資補貼(不論任何地區和退票數量)一律一次性HK$35元正，而不限其本身購票方法。雖然成本增加唔少，但實屬貼心做法。另外如果持有門票票面值為HK$ 0.0嘅公關門票，將不屬是次退票安排之列。退票詳情如下：

劉德華演唱會主辦方，於1月31日宣布7場演出退票安排。（網頁截圖）

1. 第一階段《郵寄辦理》

持票人士即日起可於演唱會官方網站 http://concert.andylau.com/form 下載「演唱會退票退款－郵寄辦理表格」及瀏覽相關之條款，然後將 (i) 已填妥及簽名之郵寄辦理表格及 (ii) 完整有效之門票正本 (註1)寄回主辦機構處理。

郵寄期限：

由2019年2月1日起至2019年4月15日止 (以郵戳日期為準)，逾期郵件恕不受理。

退款安排：

退款將於2019年5月31日或之前退回成功辦理退款的持票人士於表格上填寫之用以購票的信用卡戶口或指定的香港本地銀行有效港幣儲蓄或支票戶口。

郵資補貼：

主辦機構將支付每位成功辦理退款的持票人士郵資補貼(不論任何地區和退票數量)一律一次性HK$35元正。無論任何購票方式，郵資補貼將存入持票人士指定的香港本地銀行有效港幣儲蓄或支票戶口。

2. 第二階段《現場辦理》

現場辦理日期 : 2019年5月17-19日 及2019年5月24 - 26日(星期五、六、日)

現場辦理時間 : 早上10時 – 下午6時

現場辦理地點 : 香港紅磡暢運道九號，香港體育館「租用人售票處」

持票人士請攜同 (i) 已填妥之現場辦理表格(或可於現場即時填寫) 、 (ii) 完整有效之門票正本 (註1) 及 (iii) 填報於辦理表格第一部分所用的身份證明文件正本，前往現場地點辦理退票退款手續。