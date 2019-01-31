【開心速遞】楊玉梅演闊太同大小姐爭仔　送水輝會騷肌裸體

大小姐同送水輝呢對又再備受考驗喇。

無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》向來受觀眾同網民喜愛，至今已經播出了500多集，收視同口碑均愈來愈好，2018年播出的單集收視最高有29.9點，而一踏入2019年播出的單集收視更有30.5點，令全個劇組都非常欣喜，早前珍姐 (無綫電視戲劇製作助理總經理曾勵珍) 就宣布添食加拍至720集，有望挑戰《真情》的1128集。劇中人氣最高的一對CP，飾演大小姐的林淑敏以及飾演送水輝的許家傑，就透露了將會有由楊玉梅飾演的新角色加入並介入兩人的感情，兩人要面對的第三者已不只是黎振燁飾演的Jacky一個喇。

唔止大小姐有Jacky呢個第三者，楊玉梅亦將會介入。

據悉，楊玉梅今次的角色是一名叫招太的闊太，好冧送水輝，事緣是送水輝為了想拉近與大小姐的距離，所以發𡚒圖強開了間酒吧做生意，亦因而締造了與楊玉梅邂逅的契機。大小姐早前接受訪問時講過：「呢個角色會為送水輝增添一點漣漪。(咁會唔會威脅到大小姐？) 一定唔會威脅到我，我依然係有通告，有工開有得拍，可能係少咗同送水輝嘅場口啫。」楊玉梅這個闊太會於第521集出場，之後與送水輝將會有大量對手戲，更不乏曖昧情節，送水輝還有爆肌裸露鏡頭！大家會否期待呢段四角關係的上演呢？

楊玉梅飾演嘅闊太好冧送水輝。(微博圖片)

佢預告自己會喺第521集出場。(微博圖片)

一齊睇下大小姐同送水輝之前嘅sweet片段，同埋楊玉梅嘅靚相啦。