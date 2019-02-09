【開心速遞】細龍生龍太入晒屋　陳偉琪鄭世豪終於有代表性角色

劇中細龍太其實唔係咁愛細龍生。(黃國立攝)

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》向來受到觀眾同網民喜愛，最高的單集收視更有30.5點，令全個劇組都非常欣喜，珍姐 (無綫電視戲劇製作助理總經理曾勵珍) 早前已宣布添食加拍至720集，有望挑戰《真情》的1128集。在劇中飾演細龍太Jenny的陳偉琪 (Vicky)，以及細龍生Max的鄭世豪，對於該劇可以Keep住有得添食當然都好開心啦。兩人異口同聲表示收視報捷令他們感到好鼓舞，希望長做長有，向1129集進發。不過踏入2019年無耐，該劇有不少角色都相繼被離開，先後已有博士 (馬貫東飾)、Mandy (謝芷倫飾) 以及傻強 (馮奕森飾) 離開了劇組，問到Vicky同世豪可會怕無得演落去，他們坦言無得驚的，作為演員只能做好自己本份。

細龍生細龍太喺劇中成日同大小姐鬥。(電視圖片)

兩人在劇中飾演夫妻，而在戲外Vicky亦會叫世豪做老公，十分老友，難得世豪的真人老婆並不介意，好明白和尊重他的工作，Vicky也好感激阿嫂，笑言：「多謝阿嫂借個老公畀我。」原來當日Vicky與世豪首次於該劇合作拍的第一場戲就要咀對咀錫錫，世豪說：「原本以為導演係就鏡頭，點知埋位拍時係要真錫，仲錫咗好多啖，拍完呢場戲我就請佢食下午茶，食完我太太就到喇。(太太嚟監場？) 唔係，係咁啱我嗰晚約咗我太太。」他又大讚太太大方唔會呷醋。

佢哋當日第一次合作嘅第一場戲就係咀咀戲。(黃國立攝)

劇中細龍太不停畀綠帽細龍生戴，不少劇迷都好關心到底細龍生幾時先會醒，對此世豪說：「由我開始娶咗呢隻嘢之後，我個人就蠢咗好多，幾時會知就真係唔知，應該暫時都唔會發現㗎喇。」Vicky就表示：「其實細龍太同細龍生之間係愈嚟愈有感動位嘅，我成日問編審會唔會最終都係揀返佢。其實細龍太依家偷情嘅次數已經少咗㗎喇。」她又好感恩可以演到細龍太這個角色，感謝編審將她寫得好立體，完全有別於以往只是收性感示人的角色：「以前我演嘅角色淨係得一面，而呢個角色就有好多層次，畀我試到好多唔同嘅情緒。」

Vicky一向畀人嘅印象都係走性感路線。(ig圖片)

細龍太在劇中都算是個奸奸地的角色，Vicky慶幸自己出街無畀人鬧：「真係無人鬧，反而大家都幾鍾意呢個角色，喺街度都會有人叫我做細龍太，我會好開心，覺得個角色被認同。呢個算係我入行以嚟最具代表性嘅角色，我挑戰咗好多演戲上嘅新嚐試，初初都會拿揑唔到自己嘅演技，要慢慢去揣摩。」她又為細龍太辯護：「佢有時都幾慘，有返應得嘅報應，同埋奸得嚟有時都幾搞笑，佢都有有情有義嘅一面。」演了這個角色後她亦多了工作機會。

Vicky話細龍太坐監嗰場戲好慘㗎。(電視圖片)

世豪亦表示細龍生是他從影至今最具代表性的角色，出街總會被人叫他「細龍生」「Max」又或是「大少」，他說：「真係令到香港廣大市民都認識咗我，好入屋同入心，自己都恨咗演處境劇嘅角色好多年，終於畀我恨到可以加入《愛‧回家》，成個製作團隊都好認真好團結，好似一家人咁，好開心。」他亦好希望可以與Vicky以熒幕情侶檔姿態在外接Job搵真銀：「早前啱啱有第一個我哋一齊接嘅Job，希望嚟緊會愈來愈多呢啲機會，可以一齊去賺下外快啦。」

世豪話佢恨演處境劇恨咗好耐。(黃國立攝)

至於往後的劇情發展，雖然他們都表示一切看編審的安排，但世豪就發表了他的個人預測：「最好細龍生同細龍太就生返兩個，不過唔好係黑人BB，相信如果生咗小朋友會有助佢哋兩個爭奪繼承權，所以嚟緊嘅劇情應該係鬥快生B。同埋其實除咗同長房爭，仲有三房，有個叫阿Joe嘅仔仲未出場。」而現實生活中，世豪也好鍾意小朋友，與太太結婚5年的他，都希望可以生個豬BB。他說：「會努力嘗試，都要順其自然。」

世豪戲裡戲外都想生BB做爹地。(黃國立攝)

一齊睇下Vicky同世豪嘅靚相啦！