陸永手機叉電線燒燶聞唔到　靠太太救返一命：挽救了一張美好的臉

好多人都習慣睡覺時將手機放在床頭叉電，以應付日常所需，但你有沒有想過這樣的習慣分分鐘會造成意外！組合「農夫」成員之一的陸永今日（31日）在IG Post了一張叉電線的照片，更分享了一件驚險事。

陸永一家咁幸福，真係羡煞旁人！（IG圖片）

陸永與老婆Reina婚後生了兩個可愛的囡囡Hannah同Simsim，兩公婆平時好鍾意與網友開心Share生活大小事，不少粉絲都大讚他們一家人超幸福。不過這個幸福之家今朝就遇到一單意外，險些釀成大禍。陸永在IG寫道：「今朝，訓訓吓陸太話房有異味叫醒我聞，我不嬲聞唔到嘢嘅，我話冇味，再訓，隔多陣陸太再叫埋simsim同姐姐入嚟一齊聞，佢地都話有怪味，但唔知乜味，我再訓！陸太並無放棄，俾佢搵到原來叉緊我電話條線已經燒緊，條線個頭直頭燒到冇晒咁滯，我部電話就熱到即將爆炸，而部電話係擺正喺我床頭正正隔離！」

叉電線燒到熔咗陸永都話聞唔到，如果唔係老婆及時發現，都真係好危險！（IG圖片）

相中所見叉電線一端已經燒到爆開，這次真的全靠太太Reina及時發現，找出燶味的源頭，成功避開一劫，所以陸永都不忘多謝老婆：「多謝 @missussix 嘅嗅覺救返我條命，也為世界挽救了一張美好的臉!!」但對於他表示完全聞不到有怪味，網友紛紛搞笑留言「燒成咁你都聞唔到………你個鼻係裝飾用」、「燒到咁！你仲要聞唔到」、「陸永有福氣，記得今年加家用呀」。

今次全靠老婆先避免意外發生，難怪網民都叫陸永要識做呀。（IG圖片）

其實不時都會見到手機叉電造成意外事故的新聞，小則燙傷，大則觸電或爆炸，所以大家在手機叉電時一定要注意以下幾點：

1. 手機叉電不要「叉過夜」，避免電池一直處於高壓狀態。

2. 叉電時選用原裝的充電器最安全。

3. 叉電器及叉電線損壞了應立即停止使用及更換。

4. 不要用厚重的手機殼，否則叉電時手機難以散熱，或者叉電時可把手機殻除掉，避免手機過熱。

5. 盡量避免邊玩手機邊充電，尤其是看影片。因為連接電源同時又對手機進行大量工作，容易令手機發熱。