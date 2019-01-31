CLC事隔一年攜新歌《No》回歸　Elkie莊錠欣：剪咗瀏海好尷尬

有港人韓星Elkie莊錠欣在內的韓國女團CLC，昨天（30日）推出第8張迷你專輯《No.1》。7位成員承姬、有眞、丞延、Sorn、睿恩、Elkie和恩彬，事隔一年再帶著新歌《No》回歸，相信Cheshire（CLC粉絲）都非常期待。而昨天組合都有在首爾龍山區舉行Showcase，公開新歌舞台。

事隔一年再推出的新歌《No》，繼續走上張專輯《BLACK DRESS》的型格風，盡展7位成員充滿Girl Crush的一面。其中Rapper睿恩換上一頭金短髮，給粉絲煥然一新的感覺。今次主打歌大走歐美風，加上由師妹團(G)I-DLE隊長田小娟參與製作，突顯CLC獨有的曲風外，亦打破兩團間有競爭的傳聞。而《No》則是描述女生充滿的自信的樣子，希望大家把視線集中在自己身上。

CLC Elkie大膽嘗試「環珠格格」瀏海，沒想到原來自己最不習慣。（網上圖片）

+ 12 + 11 + 10

有留意開CLC的粉絲相信都知道，Elkie這張專輯嘗試了全新髮型。莊錠欣自出道起，一直保留長瀏海的造型。自上次個人單曲《I dream》起，她就首次挑戰韓妹必備的「環珠格格」空氣瀏海。Elkie接受訪問時就講到：「雖然不是第一次有瀏海，可是還是覺得好尷尬…」又一邊用手摸著自己的瀏海。期間有眞突然大爆，日常在家中也很常看到Elkie性感的一面，令她非常尷尬。追問之下原來Elkie喜歡穿著有踭的鞋，所以當大家在家中穿室內拖鞋時，只有她一人穿著有踭人字拖，走路時「咯咯咯」的聲音讓有眞覺得她十分性感。

有眞大爆Elkie在家中穿有踭人字拖好性感，粉絲又有同感嗎？（影片截圖）