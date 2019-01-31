【星光大道重開】留低手印腳毛　尖沙咀海旁係吳君如談情聖地？

吳君如、鄭裕玲、葉童、羅蘭與毛舜筠五位金像影后級演員，昨日（30日）到尖沙咀海旁出席星光大道重開典禮，活動上，五位影后更即場打手印，將於星光大道上展覽。

會上，君如不改搞笑本色，笑說：「毛姐（毛舜筠）剛剛問我，佢嗰個位（展出位置）係邊喎！因為佢不想在我隔籬！」君如一番話令人聯想到靈位，新年流流認真大吉利是，搞到台上一眾影后都忍不住笑。

君如以一身低胸設計的白色晚裝現身，笑指老公陳可辛睇到「心心眼」。（葉志明攝）

君如被問到留下手印的心情，她直言很興奮，是以參與頒獎禮的心情參加，除了留下手印外，自己亦留下了不少腳毛，她說：「你知道香港昔日電影興盛時，這裡是熱門的跳海勝地，不是，是談情勝地，當時經常在此拍戲，留下不少腳毛。」提到今日一身盛裝帶點性感，君如直言有給老公陳可辛及女兒過目，收到「心心眼」emoji。

君如難得與鄭裕玲同場，身兼導演的她透露曾邀對方演出電影，但三秒鐘便被KO，鄭裕玲笑言若有機會下次會支持君如。（葉志明攝）

君如早前更參與了台灣天后蔡依林（Jolin）新歌《腦公》MV拍攝，她指Jolin一直是港產片粉絲，合作已傾了兩、三年，難得最近放假便去拍MV。君如在MV中飾演姻緣女神，問到Jolin可有請她介紹對象？君如笑說：「姻緣是不可以強求的，不知道為甚麼，身邊總有很多人想我介紹男朋友，可能我看起來很有福氣，但我真的不懂牽紅線。」

吳君如、鄭裕玲、葉童、羅蘭以及毛舜筠，同樣是曾奪香港電影金像獎影后殊榮的演員。（葉志明攝）