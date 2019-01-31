【荷里活有個大老千】傳借狗密會人夫鄧健泓　李施嬅：狗狗係無辜

李施嬅今日（31/1）出席於西九中心舉行的無綫劇集《荷里活有個大老千》迎新春造勢活動。施嬅在戲中「破格」演出15秒擺21個誘惑甫士成為城中熱話：「係拍嘅時候係有少少尷尬，因為未做過呢啲角色同呢啲動作，咁所以係有啲驚嘅，又要講啲對白又要「咦」同「耶」，但出到嚟反應又幾好，其實我又冇跳舞底，又冇咁多存貨係度，所以上網搵。」

李施嬅今日出席《荷里活有個大老千》迎新春活動。（李文偉攝）

在2004年時，李施嬅與鄧健泓因拍攝無綫劇集《老婆大人》而撻著，09年因女方停工遠赴加拿大升學，兩人關係轉淡，到最後分手收場。近日有指李施嬅借定情愛犬，密會舊愛人夫鄧健泓，女的被拍到在男方寓所樓下接兩人同居時共養的兩隻狗隻，兩人還有講有笑，被指偶斷絲蓮。據悉愛犬是當年兩人共墮愛河時的定情「結晶品」。李施嬅接受香港01訪問時說：「其實我哋不嬲我哋都有搵，我同鄧健泓、Sukie都係朋友，唔存在偶斷絲蓮呢個問題，其實我覺得係一件好正面嘅事，狗狗好似小朋友咁係有生命，可能好多人覺得佢嘅生命可以買返嚟就可以遺棄，但對我嚟講就唔會覺得，你可以話選擇托養或其他方法，但我就覺得狗狗係有感覺，佢好想有一個親人係身邊，咁所以咁多年我哋都咁堅持，一係佢睇又或者我睇，咁一定唔可以畀第二個睇囉，其實每一次交收狗狗嘅時候，Sukie都會在場。」

李施嬅表示傳媒所影到的照片是上年的事。（李文偉攝）

施嬅被問到會唔會怕麻煩，日後有所避忌？「其實我又覺得唔好嘅一件事，雖然佢係我前度Ex，已經係10年前嘅事，同埋大家都係朋友嘅關係，我亦好開心佢搵到Sukie咁叻嘅女仔，佢又靚又識唱歌嘅女仔，我哋三個都會間唔中會約埋一齊食飯，覺得成件事好正面，雖然大家冇喺埋一齊，但都會祝福大家，係一件開心嘅事，點解啲傳媒寫到咁負面，如果寫到人哋驚咗唔做，啲狗狗最無辜，反而佢哋最受害，點解要咁樣呢，不如大家寫啲正面嘅嘢好過啦，將呢件事讓人學習，去珍惜生命好過啦。」