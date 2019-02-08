【專訪．有片】Jumbo戶口最低得返4位數：網上平台真係幫咗我好多

雖說「舉頭三尺有神明」，但近年「女神」二字的確被用得太濫，幾乎有「眼耳口鼻」都叫女神！但現年27歲的曾淑雅（Jumbo），雖然演藝事業發展平平，但憑甜美笑容以及傲人身材入行至今八年，女神地位依然屹立不倒。新年新開始，即將與向展邦和向展威模特兒公司約滿的Jumbo亦決定轉型，將事業重心轉戰健身運動──普拉提，成新一代「健身女神」。 攝影：葉志明 拍攝：葉志明、吳宇峰 剪接：吳宇峰 場地提供：LET’S FITNESS

Jumbo在19歲時被模特兒公司安排參加「中國小姐香港區」成為三料冠軍後，正式入行。回顧自己八年的演藝事業，Jumbo坦言有得亦有失：「其實我覺得失去同得到都係一樣嘅，失去嘅當然是最寶貴嘅時間同青春，但我相信我都仲算係青春嘅…得到嘅都好多，係好多人都未必可以接受到嘅一個機會，可以見到好多唔同嘅人，去唔同嘅地方接觸唔同嘅嘢，其實都幾值得。因為人生係應該有唔同嘅經歷，呢個都係一個好好嘅經歷。」

Jumbo入行8年，至今仍是不少人心中的女神。（葉志明攝）

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無悔早入行賺錢 Jumbo戶口最低得4位數

唔少當紅藝人都曾公開表示後悔自己太早入行賺錢，但Jumbo沒有後悔在自己最青春少艾時入行，但她坦言多年來都曾有無數次想放棄及灰心的諗頭閃過：「其實都有因為工作量唔穩定而唔開心過，但之後做咗運動，等個人作息時間穩定咗，就唔會諗咁多嘢，就會開心啲。（工作會點唔穩定法？）我都試過銀行戶口得返4位數字，可能屋企有啲事，突然間要一嚿錢，咁就要攞出去，令戶口數字跌到一個位。嗰陣都有擔心，但都擔心唔到啲咩…但網上平台的確幫咗我好多，令我收入穩定返啲。而且我大多數朋友都係上班族，有穩定收工之餘，做得耐又會升職加人工，而我就會不安同好徬徨，但我自己就有好多自由時間，所以就走咗去運動同學Pilates（普拉提）。」

在空餘時間，Jumbo選擇做運動，平均一星期至少3天去gym room！（葉志明攝）

Jumbo決定轉型 網上教普拉提瘦身

相比起每年平均拍攝1至2部電影，在社交平台賣廣告的收入的確可觀得多。有見及此，Jumbo亦決定花一半的時間將自己對健身的興趣，發展成事業，除了在網上平台教大家用普拉提瘦身，Jumbo亦透露：「我都會去開班，想推廣一下Pilates，新年後所有嘢都會準備，到時會再話畀大家知。」

健康的形像，令Jumbo成為廣告商寵兒。（IG圖片）

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過往愛情經歷讓Jumbo明白女人要有事業

每個人或多或少都曾經在愛中受傷，Jumbo就把這些經歷讓自己成長。初入行的Jumbo俘虜不少宅男，當時更有傳她入行1年已有富二代揸百萬靚車獻慇懃，上年宣布與圈外才俊男友分手的Jumbo亦坦言自己的經歷令愛情觀出現很大變化：「上年都遇到一個自己覺得好適合，不過發現始終自己工作唔穩定，發現人大咗覺得女仔一定要有自己工作先有安全感，已經唔係喺愛情嗰度俾。而且我做呢行唔穩定，真係辛苦咗個男！我相信事業穩定，愛情自然會嚟，我覺得咁嘅關係會更加開心。甚至乎結婚，除非男方可以support到，但男方都會好大壓力，所以喺呢個時候做多啲。（擇偶條件會唔會變咗？）應該要求冇以前咁高，年紀上以前唔會揀太大個，而家可能細兩年思想成熟都得囉！而且唔可以食煙，同孝順係一個重點。」談到新年願望，Jumbo除了希望身體健康外，更想：「30歲前搵到自己嘅目標同方向，同埋搵多啲錢！」

新年過後，Jumbo就會正式開班親自教大家用普拉提健身！（IG圖片）