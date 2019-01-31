MAMAMOO華莎重提《MAMA》性感舞台服爭議：件衫有一個致命缺點

韓國女團MAMAMOO成員華莎和前SISTAR隊長孝琳去年因穿上性感惹火的舞台服裝，引起韓國網民熱烈討論。華莎和孝琳昨晚（30日）聯同f(x)的Luna和前主播吳靜妍擔任MBC《黃金漁場Radio Star》嘉賓時，大談其舞台服裝的秘密。

孝琳和華莎一同成為《Radio Star》嘉賓。（影片截圖）

華莎@MAMAMOO去年登上《MAMA 2018》日本場舞台時，以一身鮮紅色低胸服裝登上舞台，還突顯其結實的臀部，不少網友認為該服裝與泳衣無異，令人感到相當色情，亦有人認為華莎無論表演和服裝均性感而不淫蕩。華莎重提該套服裝，自爆是她想出來的概念，然後拜託造型師製作這件服裝。雖然造型師曾反對她以這身衣服上場，而身邊人都覺得露出臀部實在太誇張，但華莎卻認為服裝是表演的一部分，重點是如何在舞台展示它最帥氣的一面，而不是顧慮多布少布的問題。不過華莎@MAMAMOO笑言該服裝有致命缺點，就是會卡在臀縫，但為了不讓觀眾感到不安，華莎只能如常表演。

華莎坦言沒有顧慮布料多少問題，只希望在台上做到最好。（影片截圖）

華莎的鮮紅色服裝的確非常火辣。（影片截圖）

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另外，孝琳擔任《2018年KBS演技大賞》表演嘉賓，也和華莎一樣穿上類似泳衣的服裝表演，還誘惑向台下的車太鉉：「要和我一起去看海嗎？」再次引起韓國網民強烈回響。孝琳坦言沒想到反應會如此大，又透露該服裝是某設計師親手製作的衣服，為了在演唱會上華麗登場，於是下重本購買，希望透過《2018年KBS演技大賞》再次向大家展示該衣服。比起服裝的尺度，孝琳也認為如何將表演做到最好更為重要。果然華莎和孝琳的想法非常相似。

孝琳表示沒想過會在當地引起極大回響。（影片截圖）

孝琳的衣服也殊不簡單。（影片截圖）