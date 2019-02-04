【大老千．專訪】湯鎮業認傳統　撐大女做幕後：女人50歲邊個要？

近年小鮮肉當道，不止韓國，內地亦掀起選秀風潮，不少女士都被一班年紀輕、顏值高、身材好的後生仔迷倒，不過放眼香港演藝圈，小鮮肉似乎真的買少見少。但其實當年由劉德華、梁朝偉、湯鎮業、黃日華、苗僑偉組成的「無綫五虎」一樣風魔萬千少女。雖然年輕一輩可能對他們不太了解，但「五虎」的當紅程度絕對誇張！近期在TVB劇集《荷里活有個大老千》中演華探長的湯鎮業（湯哥），大家可能只是覺得這位大叔好好戲，但當年的他的確令當時不少少女為之瘋狂。

湯鎮業在劇中飾演華探長，陷害鄭則仕入獄，逼張慧儀做自己的姨太太，奸到出汁。（劇照）

享受與鄭則仕做對手戲 形象霸氣夠壓場

新劇《荷里活有個大老千》播出以來反應不俗，劇中幾位年青演員備受關注，不過最搶鏡的還是兩位好戲之人鄭則仕與湯鎮業之間的較量。這次與Kent哥在劇中大鬥演技，不止觀眾看得過癮，湯哥都意猶未盡：「做戲一定要搵到對手，大家係撞到有火花出，所以搵返大家都係同一個年紀去做戲，大家會產生啲火花出嚟。」兩位一正一邪，劇中交手令人拍案叫絕：「Kent本身戲咁好，但你話要搵一個反派壓住佢，你搵個反派起碼出嚟個形，可能要食得住佢，食唔到佢就唔好睇。可能搵我做個感覺就係大家個碰撞位，或者我個樣比較嚴肅啲、霸氣啲，出嚟咪好睇。」

三位好戲之人在劇中大鬥演技，火花十足。（劇照）

由靚仔小生到大反派 湯鎮業沉澱轉戲路

當年一部《天龍八部》，湯哥飾演的段譽五官秀氣，帶有幾分書卷味，眉宇之間又有幾分憂鬱，而他本人的形象與這個角色十分貼切，他幾乎不用什麼演技，就將段譽這位翩翩公子展現在觀眾面前。從當年的「香城浪子」，到如今頻頻飾演反派，在外界看來似乎際遇不及其他「四虎」，但湯哥卻不以為然：「其實啲人都話同初初出道反差好大，啱啱出嚟《天龍八部》做段譽比較奶油小生，有少少脂粉味。之後慢慢做反派，隨住自己年齡大咗，做好多角色慢慢轉變咗自己嘅戲路，可能係因為自己嘅人生經驗，或者可能本身個人睇個樣故事太多，慢慢沉澱咗好多經歷。隨住人嘅成長、自己體型嘅成長，慢慢變咗做啲戲比較霸氣啲。一係做皇帝，一係做黑社會阿頭，一係做梟雄、做官、做大商家。」

身為「無綫五虎」之一的湯鎮業，當年英俊不凡的形象大受歡迎。（網上圖片）

國語差演戲態度求其 湯鎮業因Bobo姐改變

上世紀80年代，台灣掀起港劇熱潮，很多香港藝人都曾到台灣發展，湯哥都不例外。導演只要求他做口型，之后找專人配音：「講廣東話拍戲同啲講國語嘅拍戲，點會做得好，因為雞同鴨講。屬於Hea嗰啲，反正有舊錢差唔多。」當年的湯哥是當紅小生，就算不會講國語亦不會被指責，直到一個人改變了他：「嗰陣同Bobo姐（馮寶寶）喺台灣拍套電視劇，啲對白又長又難記，咁我就求求其其，反正都配音，好唔認真咁𦧲晒脷。Bobo姐望住我：『做咩呀阿湯你？你咁我點做戲呀？』之後我就好認真，返去背到好熟先同佢做戲。」之後他也有參與內地劇集演出，湯哥初初都備受景仰，但遇到一位對手投訴因為聽不懂他的廣東話所以難以對戲，他就意識到自己需要改變：「我哋香港人係冇威勢，你去人哋對方拍，就一定要講好國語。所以從嗰時開始我就疊埋心水學國語，就算講得唔好，起碼人哋覺得你尊重個市場。」

湯鎮業近年在內地參演不少戲劇作品，他亦定居青島，與太太及一對孖女生活。（黃國立攝）

走過事業高低潮 湯鎮業回歸平淡生活

入行40年，湯哥事業上經歷不少高低起伏，但他都坦然接受：「我都有同啲仔女講，如果你拍戲，一定要經歷高高低低。你上得去，跌返落嚟都要承受得到。可能你以前好紅，突然間啲Fans去晒隔離，你會有一種失落感，但呢個係一個過程，你一定要承受到。」外人看來做演員很風光，但湯哥反而很享受平平淡淡的生活：「我都係會坐地鐵，我去機場都係坐大巴。我覺得就要享受香港車水馬龍，人來人往，你會有去返童年嘅感覺，香港人咁樣好有成就感。我教我啲仔女都係咁樣，你都係普通人一個。」

入行40年的湯鎮業，經歷大大小小的風波，但他都坦然面對。（黃國立攝）

自認傳統潮州男人 擔心大女入行耽誤人生大事

60歲的湯哥，育有六個仔女，是圈中的多仔公。他與前妻姜坤育有大女湯愛嘉及一對孖仔湯君慈和湯君耀，2008年與現任太太文靜結婚，誕下一對孖女。期間與一位紅顏知己，育有一名18歲兒子。繼承爸爸靚仔基因的孖仔，跟隨爸爸入行，簽約甄子丹成為旗下藝人。而大女湯愛嘉就任職電影公司幕後，女兒亭亭玉立，大有機會進軍娛樂圈，但湯哥卻不贊成：「男人50歲，好似郭富城仲可以搵個廿幾歲嘅，但女人唔得喎，你50歲邊個要呀？」身為潮州男人的他，在生兒育女方面的觀念也很傳統：「可能我思想比較極端，但上天叫你做女人梗係有女人嘅職責，你唔生做咩女人，不如做男人。過咗想生都生唔到，幾可惜，都係做一個普通女人好。」

湯鎮業一對孖仔湯君慈和湯君耀入行發展順利，而大女就做幕後工作。（IG圖片）