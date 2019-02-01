Wanna One黃旼炫正式回歸NU'EST　全體確定再續約有望打破7年魔咒

Wanna One解散後，11位成員也回到各自所屬公司，並開始精彩的個人活動，而黃旼炫也正式回歸原組合NU'EST。今天更傳來好消息指，NU'EST全體成員Aron、JR、白虎和Ren也決定與Pledis娛樂續約，相信L.O.Λ.E（NU'EST粉絲）能夠期待組合走向10周年。

講到「逆轉男團」，相信NU'EST必定是代表之一。雖然組合於2012年出道，可惜因出道後曾一段時間中斷韓國活動，過於集中在海外行程，因而令人氣大急降。2017年公司突然宣布組合暫停活動，除了受傷休養的Aron外，JR、白虎、旼炫和Ren則以練習生身份出演《Produce 101》第二季。偶像出道5年重返練習生身份，令粉絲非常驚訝，其實4人面對外界批評壓力奇大，幸而這個節目令NU'EST星途逆轉，黃旼炫更成功以Wanna One一員出道，其後子團NU'EST W的音樂成績更是非常亮眼。

黃旼炫30日在NU'EST Twitter上傳照片，又開VLive宣布正式回歸組合。（網上截圖）

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隨著Wanna One合約結束，粉絲雖早預料到黃旼炫必定會回歸NU'EST，可是2019年是組合成軍的第7年，粉絲始終會擔心5人未來的去向。而今天公司則公布好消息指，NU'EST 5位成員已確定與公司續約，成功打破韓團組合的「七年魔咒」。而Pledis娛樂也承諾，未來會全力支持組合及個別活動，希望L.O.Λ.E亦能一如既往支持NU'EST。不少粉絲得悉消息後都表示開心，並在網上祝福組合逆轉成功後走上花路（順利和只發生好事的路）。

《Produce 101》第二季帶挈小分隊NU'EST W的成績也相當亮眼。（網上圖片）