【早霸王】一個月愛情試用期有得攬同錫　男聽眾到底係咪兵？

職場上嘅試用期一般嚟講都係三月月，咁愛情試用期又會係幾耐呢？最新一集《早霸王》「你知道唔知道有人掛住你」男主角Kelvin打電話去節目話想同女朋友表白，因為今日剛好係佢嘅試用期滿月。

試用期都有得拖手同攬攬錫錫，難怪森美都想試。

Kelvin透過交友apps認識呢位女朋友，傾咗兩星期之後，喺去年12月30號相約見面食tea、睇戲。「一見面就覺得好click，所以即時問佢31號有無嘢做，約佢睇煙花。」就係咁Kelvin同呢位女子一齊睇住煙花迎接新一年，並喺「5、4、3、2、1」後向對方表白，但女仔就話：「要再討論， 一個月後再傾啦。」試用期間，Kelvin話都過得幾sweet，有拖手之餘亦有攬攬錫錫，講到呢度，連森美都忍唔住話想試用下呢個女仔，並直指Kelvin著數晒，但亦不禁表示「女仔知唔知自己蝕底架？」而小儀亦都認為二人相識時間太短。

Kelvin仲話打去節目前，仲有同女友傾電話，但大家都未有提及「試用期」一事，既然係咁，森文馬上打電話比女方，可惜嘅係電話無人聽！森美即問有無送過貴重禮物，Kelvin表示送咗一個吊墜，同時好認真咁話：「佢唔係啲咁嘅人。」主持人之一嘅Marco即時口賤賤表白：「你唔送邊有得攬」，而森美就一口咬定Kelvin早已被落入兵仔系列，而今次嘅試用期亦都好大機會凍過水。