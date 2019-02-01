【Zion.T香港記者會】自爆與Red Velvet合作原因　肉緊攬粉絲賣萌

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

韓國創作歌手Zion.T將於明天（2日），舉行香港個人演唱會《Zion.T LIVE IN HONG KONG 2019》。而他今天就來到鑽石山荷里活廣場出席記者會，為明天的演出造勢外，亦率先與粉絲見面。現場有不少粉絲，一早霸定靚位歡迎Zion.T來港。

Zion.T一出場就立即用廣東話，對香港粉絲打招呼說：「大家好，我係Zion.T，多謝哂！」今早已抵達香港的Zion.T在個人Instagram上傳蛋撻照片，可見他一下飛機已立即抽時間品嚐香港小食。他亦講到雖然曾來過香港，但每次都十分匆忙。不過今天抵達後，有到香港街頭閒逛一圈，所以心情非常好。Zion.T一場來到，主持人當然有請他率先清唱一小段，沒想到性格搞怪的Zion.T竟唱起生日歌，展現出冷酷外表下的反差，萌值爆燈。

Zion.T出席記者會前有提前外出，所以今天狀態非常不錯。（葉志明攝）

Zion.T亦有現場分享音樂製作的趣事，更揭露與Red Velvet Seulgi合作的原因。他講到：「其實我是Red Velvet的粉絲，因為第一次成為女團的粉絲，覺得要用歌曲去紀錄，因而開始這次合作。」難得來到香港，Zion.T當然有和現場粉絲玩遊戲。除了送出簽名海報和與自己情侶款的太陽眼鏡外，影合照時他更主動搭女粉絲膊頭，又大方送上擁抱，哄得兩位幸運粉絲非常開心。

Zion.T坦言創作音樂時壓力很大，可是一同工作的製作人壓力更大。（葉志明攝）

更多圖片：

+4
+3
+2
Zion.T下月來港舉行演唱會　剃鬚剪髮兼拍片做宣傳
Zion.T《楊花大橋》作曲家Kush吸毒被捕　自辯指：患有抑鬱症
ZION.T 跪地對KUSH唱歌 　Okasian爆粗露一舊腹肌
ZION.T《楊花大橋》升呢紅到亞洲　 下月聯KUSH來香港開騷
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。