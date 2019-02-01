【女兒們的戀愛】台妹一定溫和婉約？　任容萱超直接一句秒殺港男

內地真人騷《女兒們的戀愛》最近在湖南衛視網上影片平台芒果TV首播，節目中一班爸爸便「光明正大」地看着明星女兒拍拖，製造了不少既甜蜜又溫馨的笑話。

節目除了找來S.H.E的Selina（任家萱）、「洪荒之力」傅園慧和沈夢辰亮相，Selina的妹妹任容萱亦有份出場，她更獲安排與港男獸醫陳澧霆（Adrian）在台北松山約會，雖然她非常滿意港男的外型，但約會開始不久便以一句說話「秒殺」對方。

任容萱大讚港男Adrian靚仔。（節目畫面）

首先，任容萱與Adrian到一間餐廳共進午餐，期間任容萱便指自己今年其中一個目標是到英國旅行：「我從來沒去過英國，我想要去一趟。」Adrian聞言即說：「我們去。」豈料任容萱直接回絕Adrian，令對方被「秒殺」：「我沒說跟你去，我可以自己去。」

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之後，兩人又到了工作坊整了擺設，期間任容萱發現自己也有Adrian戴着的手錶：「我有一模一樣的錶，只是錶面不是黑。」聽到Adrian提議下次一起戴同款錶後，任容萱便立即拒絕：「不要，這樣人家會以為我們戴情侶錶。」令Adrian反白眼，非常搞笑。

雖然任容萱兩度用言語「秒殺」Adrian，但她其實對男方有些意思，不但發現自己與對方有很多相同之處，又不經意將自己的手放在男方肩膊上，相信他們兩人之後會有更多火花。

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