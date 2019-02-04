俄仔Ansheles過年孤伶伶最唔開心：今年諗住擺檔寫揮春

俄仔Ansheles今年搞作多多，連佢自己都話有升呢感覺。（黃國立攝）

18歲隻身來港嘅「俄仔」Ansheles愈戰愈勇，劇集綜藝雙線發展之餘，最近仲同李拾壹合作出歌rap中文，新歌《麻麻哋Day》曲、詞、編曲同監製都係由俄仔同李拾壹負責，歌詞「今晚打風 聽朝返工」、「我今次真係gg」貼地之餘亦係唔少後生仔心聲，唔少網民都大讚俄仔此舉有驚喜。「寫rap其實唔難，自己都無諗過咁快，反而唱歌部分花最多時間，教我嘅老師雖然好好，但我覺得佢好想殺死我。」

俄仔嘅廣東話雖然講得都算流利，但要rap都唔係咁易，佢用咗兩個月時間搵唱歌老師修補。

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曾經話過自己唱歌非常唔掂嘅俄仔，今次勇敢地豁出去，佢話原本係打算同李拾壹合作拍片，但對方反過來鼓勵他rap。「大家反應都唔錯，亦都聽得明我rap咩，之後應該都會繼續，話唔定將來會出碟！」香港樂壇愈來愈熱鬧！其實除咗rap之外，俄仔今年亦會向設計方面埋手，諗頭多多，難怪佢覺得自己升呢。

「字唔識寫唔緊要，最緊要有姿勢。」（黃國立攝）

對於中文，俄仔其實只係識講唔識睇／寫，笑言中文程度如同三歲小朋友嘅佢，呢日請佢寫賀年揮春如同希望工程一樣，就連自己寫緊嘅「豬籠入水」都唔明真正意思是什麼，至於個個打工仔都會有嘅「初四咁嘅樣」，佢更一度解讀為「wrong die like this」同「坐到死」。留港5年，俄仔話每到農曆新年都特別唔開心，因為無屋企人陪，直到之前有香港朋友邀請佢去拜年，佢先有「家」的感覺。「今年本來打算去上海，但朋友話好多鋪都會休息，所以放棄，但留喺香港都唔知做咩好，可能寫揮春拎去賣。」相個如果俄仔真係去開檔寫揮春的話，應該都會賺到笑。相睇俄仔到底係點「畫」揮春，記住睇埋片。



俄仔Ansheles嘅中文字都唔錯，「大家好，我是俄仔，我今年二十四」以及「你快樂」都係零提水下自己寫，好叻！（黃國立攝）

寫「豬籠入水」時，俄仔Ansheles不停驚嘆自己點解可以愈寫好睇，最欣賞「水」字，仲話要拎返屋企留念。（黃國立攝）