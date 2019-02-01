【Zion.T香港記者會】今年或與Somi合作　新年願望想增重至60Kg？

韓國創作歌手Zion.T今天（1日）在舉行香港個人演唱會《Zion.T LIVE IN HONG KONG 2019》的記者會，率先與粉絲打招呼和玩遊戲外，亦有大方回答傳媒問題。回答期間更預告了明天演出的內容，粉絲敬請期待。

Zion.T的音樂首首都是經典，他直言自己並不一是一名完美主義者，不過身邊的人卻經常說他「使人很累」。而他也分享到，平均製作一首歌只需一至兩小時，可是這些歌曲卻可能要花上幾個月，可見Zion.T對音樂的認真和執著。而被問到最想合作的藝人時，他就提起正在當兵的Beenzino和即將在3月出道的Somi，單是聽陣容就已令粉絲非常期待。

Zion.T分享家中愛貓與他一樣冷酷，形容牠沒有熱情。（葉志明攝）

講到2019年的目標，他就講到：「我通常不會詳細地向人交代，因為怕大家會失望。不過今年繼續希望能夠增重到60公斤，以及帶好的專輯給粉絲。」聽到Zion.T有趣的新年願望，主持人也追問他有否曾經達標，可是他就回答只有當兵期間曾接近目標。最後Zion.T預告明天演唱會中，準備了新歌和大量第一次獻唱的歌曲。他也講到：「明天是我非常期待的一晚，因為平時沒有很多機會唱Live，所以兩個小時的舞台很珍貴，希望大家能感受到我的力量。」

Zion.T留在工作室的時間比家裡長，沒有行程時則喜歡駕車周圍去。（葉志明攝）

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