台灣YouTuber理科太太傳授教仔秘笈　小朋友成年前原來唔讚得？

台灣YouTuber「理科太太」陳映彤近半年在網上爆紅，上年6月才開始拍片，近日其頻道訂閱人數已經接近100萬人，非常犀利。理科太太為何能夠急速冒起？無他，因為她分享的大眾科學知識的確令好多網友學到嘢。

最近，理科太太開始與演藝名人合作拍片，繼蔡依琳、許茹芸後，她開始與著名主持人蔡康永大玩Crossover，講完情緒智商又講育兒經，理科太太當中更有驚人言論，她竟然指自己在小朋友長大前不會稱讚他「很乖」、「很聽話」，而蔡康永亦大表認同，但到底點解呢？

1987年出生的理科太太哥倫比亞大學生物醫學工程碩士，曾經於矽谷創業的保養品實驗室創業，但經營不順幾乎面臨倒閉破產危機，最後她在自己的臉上進行實驗，先把會引起青春痘的高濃度痤瘡桿菌塗在臉上，再使用自家保養品治好，引起廣大迴響之餘，更令她賺大錢。她的老公亦是高材生，是美國南加州大學的藥學博士。（Facebook）

理科太太在〈那些理科嬰兒不知道的事〉一片中說：「我是禁止所有人講他很乖，也不可以講他很聰明，也不可以講他很帥。」當別人不經意地讚了她兒子時，她便會立即對兒子說「沒有沒有沒有」，原因別人稱讚與否都不會影響小朋友的價值：「他可能聽得懂，懂也不會跟你講回去，所以我寧願催眠我自己說他聽得懂。」

點擊下圖觀看別人讚你小朋友應該怎辦：

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如果想稱讚小朋友可以怎樣做？理科太太說：「你可以跟他說你好努力在做這件事情，你要從小告訴他，因為你聰不聰明，然後你長的好不好看，就是18歲之前都是別人給你的，增加他受挫能力，不要他以後就覺得可以一步登天，所以你要稱讚他努力，然後他在做甚麼東西你也不要說好棒好棒。」例如小朋友疊積木，你可以說「這個好高喔」。

這樣會打擊小朋友自信？理科太太覺得不會，而家這種教法才會令小朋友受到正面鼓勵：「遲早別人會稱讚他，那時候我也綁不住，他自己會得到那些掌聲。」非常認同的蔡康永指自己也不呼籲別人讚小朋友「很聽話」，因為小朋友長大後會以為聽話的人才是真正有價值。

蔡康永非常認同理科太太做法，更稱會將她的方法寫到自己的書裏。（YouTube）

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