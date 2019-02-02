MOMOLAND兒童節襲港　4月4日見香港粉絲大派簽名專輯

韓星襲港消息不斷，2、3月即將有超過十組男藝人或組合訪港後，人氣新人女團MOMOLAND也宣布，將於4月4來到香港舉行粉絲見面會《MOMOLAND FANMEETING 2019 HELLO, MERRY GO HONG KONG》。9位成員慧彬、妍雨、Jane、泰河、娜允、Daisy、JooE、娥仁和Nancy二度訪港，未知又會帶來甚麼驚喜表演呢？

2016年尾出道的MOMOLAND，上年憑着《BBoom BBoom》和《BAAM》兩首神曲而爆紅。歌曲除了在韓國唱到街知巷聞外，《BBoom BBoom》更成為組合首個在YouTube破億的MV，亦帶挈新人的她們拿下首個音樂節目一位。2018年可說是MOMOLAND的突破年，年尾在各大頒獎禮上獲多個獎項，人氣大急升的她們亦於去年年尾首次來到香港，出席《MAMA》頒獎禮。當時MOMOLAND和媽咪手的合作舞台，也成為全晚焦點之一。

MOMOLAND將第二次訪港，未知準備了甚麼精彩演出呢？

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而MOMOLAND終於將在4月4日，舉行組合的首個香港粉絲見面會，門票並於3月1日正式發售。MOMOLAND從出道起就給人一種活力四射的感覺，而組合名字也寓意老少咸宜的旋轉木馬，未知9位成員是否特別選擇和粉絲一同度過兒童節呢？為了隆重其事，MOMOLAND也特別為入場的每名粉絲，準備了親筆簽名專輯，更預告將會有更多粉絲福利公布，相信粉絲必定不能錯過。

見面會門票將於3月1日發售，香港粉絲記得留意之後公布的福利了！