【Running Man香港見面會】池錫辰唱張學友金曲　金鐘國扮女人

韓國人氣節目《Running Man》8位主持人劉在錫（劉在石）、池錫辰、金鐘國（金鍾國）、Haha、宋智孝、李光洙、全昭旻和梁世燦，昨天（2日）在香港舉行見面會《RUNNING MAN “KEEP ON RUNNING”LIVE IN HONG KONG》。除了與粉絲大玩遊戲外，亦準備了大量歌舞表演。

除了李光洙和宋智孝打頭陣唱出的《Beautiful》和《Gashina》外，每位成員都各自準備了精彩演出，包括梁世燦和全昭旻合作的《New Face》和劉在錫與Haha的《I'm So Sexy》等。而歌手出身的金鐘國當然有大開金口，一連唱出4首歌哄香港粉絲。最驚喜莫過於，平日少有講中文的他，竟然特別準備中文單曲《恨幸福來過》的表演，充分發揮金鐘國標誌性的高音唱功外，中文發音更可以用一流來形容。

金鐘國唱到一半時提及，雖然無法為大家做些甚麼，可是非常感激香港粉絲的支持。（黃國立攝）

除了金鐘國外，池錫辰都有唱出五月天的《派對動物》，為香港粉絲帶來充滿搖滾風格的舞台。除此之外，他更拍住全昭旻加碼唱出張學友和高慧君的經典作《你最珍貴》。由於池錫辰都是歌手出身，所以完全沒有難倒中文十級的他。可是沒想到，身為演員的全昭旻也把歌曲駕馭得相當好，讓粉絲另眼相看。

Haha大展暴風Rap的實力，更走到台下與粉絲超近距離接觸。（黃國立攝）

8位主持亦另外分成兩組，分別帶來MOMOLAND的《Bboom Bboom》和BIGBANG的《BANG BANG BANG》。其中Haha和金鐘國不忘搞笑本性，戴上假髮和穿裙子扮女團成員，直接搶過宋智孝和全昭旻的風頭。另一邊，梁世燦就戴上GD標誌性的假瀏海，與劉在錫、池錫辰和李光洙一同勁歌熱舞，就像BIGBANG本尊現身現場一樣。