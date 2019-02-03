【Running Man香港見面會】宋智孝承諾跑下去　Haha感激香港粉絲

韓國人氣節目《Running Man》昨天（2日）來到香港，舉行見面會《RUNNING MAN “KEEP ON RUNNING”LIVE IN HONG KONG》。8位主持人劉在錫（劉在石）、池錫辰、金鐘國（金鍾國）、Haha、宋智孝、李光洙、全昭旻和梁世燦都落力表演，唱跳之餘又玩遊戲大派福利，更順道預祝香港粉絲新年快樂。

適逢本月10日是池錫辰的生日，香港粉絲亦為他準備了生日蛋糕。（黃國立攝）

8位成員一輪勁歌熱舞後，亦有在台上逐一分享感受。首次參加見面會的梁世燦就講到，多謝香港粉絲讓他能帶走美好的回憶，形容在大量支持者前表演是夢一樣。而劉在錫、池錫辰和宋智孝等人都表示，實在不知道要如何答謝粉絲的支持，只能一直講多謝的說話，以及更用心的「跑下去」。Haha也講到：「知道香港粉絲給予了我們很多愛，即使我們曾經歷低潮，可是能走到今天都是多得大家。」而當李光洙講完感想時，全場粉絲突然叫起女友李善彬的名字，令到台上的他非常害羞。

《Running Man》主持在結尾部分拿起粉絲手機自拍，盡顯親民的一面。（黃國立攝）

見面會結束前，8位主持一次過唱出BTS防彈少年團《FIRE》、金鐘國《可愛》和iKON《LOVE SCENARIO》等5首歌，再一次把現場氣氛炒到最高點。而由機場開始就非常親民的8人，Encore期間也走遍舞台每個角落，與不同的粉絲互動。除了握手打招呼外，更拿起粉絲的手機在台上自拍。可能主持們都玩慣遊戲，玩拋接遊戲準繩度極高，即使有位置較遠的粉絲掉手機上台，8人都順利接到，果然平時訓練有素！