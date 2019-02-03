杜汶澤獲汪阿姐親手炮製愛心蘿蔔糕　大讚阿姐在無利益之下仍愛國

汪阿姐親手整嘅蘿蔔糕。(微博圖片)

每逢農曆新年前好多人都鍾意親自整一些賀年糕點應下節，估不到工作非常忙碌的汪阿姐汪明荃都會在百忙之中抽空整糕，親手炮製蘿蔔糕送給親戚朋友，真係好有心呀。而杜汶澤與他太太田蕊妮都有份得到阿姐牌的愛心蘿蔔糕，阿澤於facebook分別開了3個post多謝汪阿姐同埋高呼自己愛汪阿姐。

阿姐送畀阿澤同阿田嘅蘿蔔糕。(fb圖片)

他post了阿姐整糕時的靚相並留言表示：「阿姐啱啱打比我，話每年整蘿蔔糕一定記得我。佢話會放響一廠化妝間叫阿田去攞。我叫佢響盒蘿蔔糕上面tag返我就一定會收到！咁有我心，阿tag我愛妳呀！」

之後他又再出post，大讚阿姐表示：「阿姐年年送蘿蔔糕後記：所以我一直都好尊重佢，因為佢自細就愛國，當時響最無利益嘅情況底下都堅持，根正苗紅，做個勇敢中國人。Well......大家立場唔同，我無意見，並尊重。唔似得其他垃圾藝人，97前就民主歌聲獻中華，依家有著數就忽然愛國。有啲仲衰到搵自己同阿姐相提並論，真係作嘔。識時務者為俊傑，呢啲人，日本仔打到嚟一定學日文做漢奸。都係嗰句，阿tag我愛妳呀！」最後就post了汪阿姐的愛心蘿蔔糕靚相，好有愛㗎！

阿澤大讚汪阿姐。(fb截圖)