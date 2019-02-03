鄭俊弘被爆峇里夜店激咀火辣女模Bebi　何雁詩：相中人唔係佢！

Fred同何雁詩早前於ig放閃。(IG圖片)

鄭俊弘 (Fred) 同何雁詩自拍拖以來屢傳分手，不過早前兩人不時於IG上放閃，Fred又出席女友的家庭活動，兩人感情看來相當穩定，令到情變的傳聞不攻自破。去年底Fred更與阿詩孖住以情侶檔姿態到洛杉磯舉行演唱會，可謂寓工作於拍拖，認真sweet。可是，日前就有讀者向傳媒爆料，指Fred背住女友偷食，他於去年8月到峇里出席朋友的婚禮後，在當地一間酒吧夜蒲時與一名叫BeBi的女子搭上，兩人被拍到激咀兼被朋友放上了Ig story。

佢兩個上年年尾仲孖住開騷。(ig圖片)

該張指證Fred偷食的相中，有一男一女在錫錫，但完全見不到Fred的樣子，只得個男人的背面，以及該名叫Bebi的女子瞇晒眼狀甚陶醉。單憑這張相基本上無從證實相中男子就是Fred。而事件中的女主角Bebi的IG入面，就有大量她的性感相，狂騷其噴血身材，非常火辣。據知，阿詩並未有因為今次的傳聞而嬲男友，報道出街後她亦有跟Fred溝通過，她相信相中人根本不是Fred。

Bebi個ig入面有大量佢嘅性感相。(IG圖片)

一齊睇下Fred、何雁詩同埋Bebi喺IG嘅靚相。