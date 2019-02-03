【你咪理，我愛你】岑麗香同王浩信劇情超香艷：我要倒奶落佢身

王祖藍首次執導嘅賀歲片《你咪理，我愛你！》搵嚟60多位藝人朋友客串，其中一幕講述毒男白只與宅女王菀之幻想自己變成型男索女，二人分別化身成爆肌大晒麒麟臂嘅王浩信，同有纖腰有長腿嘅岑麗香，單係二人打扮就已經被現場氣溫急升，一roll機即跳起姣婆舞，王浩信邊chok邊騷肌，而香香亦露出纖腰長腿「回禮」，最後二人更一齊玩奶，香艷到不得了。

香香拍攝當日狀態大勇，以超熱褲上陣的她，從頭到腳零孕味。

雖然香香與王浩信出演的只是「幻想畫面」，但導演祖藍拍攝時比其他場面更為認真，出名「一TAKE收貨」的他，單是一幕「倒奶」鏡頭，便拍了足足超過一小時。事後問到為何對香香及王浩信特別嚴荷時，他笑言：「因為我覺得佢哋兩個都好有魅力，為咗唔好辜負佢哋嘅氣質同埋咁弗嘅身材，所以想將畫面拍攝到好唯美同埋吸引。結果剪完出嚟好多人都大讚佢哋兩個好鬼正，場戲好好睇、好深刻，我即刻放下咗心頭大石，亦叫對得住呢兩位咁幫手嘅演員。」

王浩信不時都會喺劇集露肌，但今次喺戲中跳舞加玩奶，夠晒吸晴。

至於香香，則笑言為祖藍變咗「臭臭」：「為咗營造SEXY感，導演要我哋濕身擺甫士，所以倒咗有顏色嘅奶落我同浩信度。因為啲奶係好高咁倒落嚟，射到周圍都係。雖然我返到屋企已經第一時間沖涼，但就坐坐吓聞到異味，原來我啲衫同袋都畀奶濺到，啲奶過咗段時間開始發臭，咁我咪唯有成晚喺度洗洗洗咯。」



白只都幾識揀，搵王浩信嚟做幻想對象。