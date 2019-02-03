C君黃天頤拍拖5年終於要拉埋天窗　雙雙發文曬鑽戒

樂壇又有好消息喇！現年35歲的組合農夫成員鄭詩君（C君）昨日在個人IG宣布求婚成功﹐將與現職港台DJ的女友黃天頤「拉埋天窗」。C君在IG貼上一張手握著女友手的照片﹐而黃天頤無名指戴上一隻的鑽戒。並留言寫道︰「年紀漸長﹐很多朋友都有「she says yes」的po文﹐今日﹐到我了﹐she said yes。謝謝﹐新年快樂。#共你熱戀可抵擋冰天雪地 #全世界講一次恭喜」。

（C君IG圖片）

而黃天頤也有在個人IG貼上同一張照片並寫道﹐「我們其實相識了很久﹐同笑的時刻有很多﹐同哭還好像是頭一次﹐幸好都是快樂窩心的眼淚。一句願意﹐以後同哭同笑。」另一則貼文看到C君與黃天頤手執鮮花依偎在一張印上「愛 Tinyee C Kwan」的banner前。黃天頤的貼文透露﹐C君為她獻唱一曲《無得比》。C君在圈中人緣極佳﹐不少圈中好友如薛凱琪和蔡卓妍等人也有留言送上祝賀。

C君在接受《香港01》訪問時透露求婚細節﹐「喺屋企做咗啲佈置﹐等我女友放工返嚟咁我咪比個surprise佢囉。同埋約咗佢一啲朋友﹐匿埋喺屋企。當我求完婚喇﹐啲朋友就衝出嚟祝福佢咁囉。」（都見到你著晒西裝準備好晒喎？）「唔係啊﹐我原本係諗住好casual㗎﹐跟住佢啲朋友話緊係唔得啦！你緊係要著（西裝）啦！」（你哋當時係咪都有感動到喊啊？）「當然對我地兩個嚟講都好感動啦。」（你都有喊？）「係囉﹐佢未喊我已經喊。」C君表示與黃天頤拍拖將近五年﹐而選擇昨天求婚是因為昨天是他們的其中一個有特別意思的紀念日。被問到是否落足本去準備求婚鑽戒﹐Ｃ君說︰「對我嚟講當然係貴啦﹐但可能對某啲人嚟講係散紙嚟。兩卡咁樣囉。」（女朋友屋企人都對你好滿意？）「因為佢哋都知道我哋原本都係諗住喺今年註冊㗎喇。但我女友唔知我幾時會propose﹐或者會點樣。」至於他們會否有生BB的打算？C君表示還未想﹐未有打算。

C君（左）表示想趁過年前求婚﹐拜年時可以正式地向長輩介紹未婚妻的身份。（資料圖片）

C君曾於2010年底向當時的圈外女友Gloria求婚﹐但他們也曾離離合合。最終傳出因女方嫌棄男方患有先天性地中海貧血症而遺傳下一代而分開。而根據其他傳媒報道﹐C君曾表示下一代有四分一的機會遺傳到這病﹐但他不會因此而不生小朋友﹐只要另一半接受到就可以。而現在C君終於找到真愛﹐不少網友都為他感到高興﹐並紛紛留言送上祝福。