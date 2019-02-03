吳肇軒玩Busking有意闖樂壇　余香凝評歌喉：唔算話勁好聽

吳肇軒以《哪一天我們會飛》出道後，成為影壇新貴片約不斷，同時與音樂結下不解緣。早前佢參演張敬軒《百年樹木》MV，又同胡子彤、張蔓莎大玩busking，更笑言有意合組「小張胡」闖樂壇。但問及係咪真係有意歌影雙棲發展，吳肇軒就坦言：「鍾意同可以當一個職業去做又係兩回事！」

新一年吳肇軒繼續工作不斷，除咗蒸蒸日上應該仲會豬籠入水。

吳肇軒日前接受香港開電視節目主持馬梓軒訪問，透露曾經錄歌但一直沒有推出，佢大笑話：「咁你就知點解我話唔做歌手啦！其實身邊朋友都好幫到手，但我依然覺得未夠好，當然首歌錄咗亦無謂浪費，我相信總有一日空閒啲，會將首歌搞埋出來！但歌手都係一個專業，所以我都係專心拍戲算啦！」

聽到主持人建議打電話俾嘉玲姐，吳肇軒即刻縮沙話唔敢。（吳肇軒IG）

鬼馬嘅佢趁住農曆新年致電整蠱好友，睇下身邊人支唔支持佢做歌手，馬梓軒提議打給劉嘉玲，但吳肇軒即刻耍手擰頭：「出歌呢啲粗重功夫，唔好麻煩嘉玲姐啦！」其後吳肇軒嘗試致電給樂隊RubberBand主音6號、小肥、雷深如等好友皆無人接聽，令佢不禁反思：「我係咪得罪咗好多人？」好在余香凝終於接電話，對於吳肇軒嘅唱功，Jennifer話：「唔算話勁好聽！」此時吳肇軒扮認真問係咪睇唔起佢嘅歌藝，Jennifer嚇一跳即刻答：「唔係！我支持你唱歌！」最後得知吳肇軒玩緊大整蠱時，余香凝雖然有點無言，但收線前都不忘祝大家新年快樂！

一連打幾個電話都無人聽，好在老友余香凝有聽電話令吳肇軒挽回自信。（吳肇軒IG）