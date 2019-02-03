鍾麗緹飲油排毒被質疑成效遭醫生否定　老公張倫碩發文護愛妻

Christy早前同屋企人去泰國飲油排毒。(微博圖片)

現年48歲的鍾麗緹 (Christy) 雖然已經生了3個小朋友，不過她一向都keep得好好，至今依然是樣靚身材正。日前她就於微博上同大家開心share了她與家人去泰國蘇梅島進行排毒療程，表示她們一家人在11天的旅程中只飲油，聲稱這樣就可以將身體裡的毒素都排出來，就連好多疾病都可以靠飲油排毒排出來，連她自己都覺得很不可思議。

佢話全家人11日淨係飲油。

可是她這個post一出即惹來內地網民的熱烈討論，紛紛質疑Christy所講的飲油排毒療程的成效，更有醫生表示Christy這樣飲油排毒只會排空了錢包，否定了這個療程的功效。之後Christy有發文表示每人對養生的習慣和想法都不同，她只是想將自己的體驗跟大家分享，並沒有什麼惡意。而她的老公張倫碩亦在微博上發了兩篇文來為老婆護航，同時亦承認他們說話不夠謹慎。

Christy遭網民質疑，佢老公隨即發文護愛妻。(微博圖片)

張倫碩表示適當的斷食是對身體有好處的，他一開始也不理解，又用了家裏堆放的快遞盒子和肝臟做了比喻來說明，​指出今次件事怪就怪他們說話不夠嚴謹，原本只是想表示適當的斷食是對身體有好處的，但是不小心說成了療效，同時他也對醫生朋友和網友們的提醒表示感謝。他還提醒各位：「大家千萬別因為這個就耽誤了去醫院。『有病要去看醫生有病要去看醫生有病要去看醫生』。重要的事情說三遍！ ！ ！」

Christy老公話好多謝大家嘅提點。(微博圖片)

一齊睇下張倫碩微博發文全文內容。