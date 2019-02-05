【01獨家】韓國男團ONEUS新年勁雀躍　為香港粉絲練廣東話拜年

香港人在新春佳節都會四出拜年，逗利市同時，也會有一家人聚在一起吃年糕等等的賀年食品。韓國人有相近的文化背景，但飲食習慣則與我們不太一樣。 今次《香港01》記者就到韓國為大家找來了MAMAMOO的師弟、今年的大熱新人男團ONEUS和各位讀者拜年，也說說他們的春節會如何渡過啊！

由RAVN、抒澔、LEE DO、建熙、煥雄、XION組成的2019韓國新人男團ONEUS年紀輕輕，十分有活力，而他們在春節的時候也會按韓國的傳統去吃年糕湯。抒澔就為香港的讀者解釋：「吃年糕湯有長大一歲的意思。」所以年糕湯在韓國就是新年必吃的食品了！成員煥雄更加會和家人一同做菜，聚在一起團年。

韓國男團ONEUS一看到賀年裝飾就顯得十分雀躍。

提到新年，怎可以少得拜年這個動作呢？而ONEUS也入鄉隨俗，用廣東話去為各位讀者拜年。中國新年一向都以紅色去帶出喜慶的感覺，所以當ONEUS拿起了賀年裝飾時，也顯得特別雀躍。相信ONEUS到香港拜年的話，絕對會是人見人愛，十分討喜。

ONEUS不但有實力，而且也十分可愛，不停向讀者「發愛心」。

在今年以歌曲《Valkyrie》正式出道的ONEUS不但有實力，而且很有綜藝的才能。今次記者去韓國當然要把握機會和他們做訪問，讓大家可以看到六位成員在舞台外的面貌。各位粉絲就耍密切留意《香港01》的獨家訪問啊！