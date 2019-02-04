李鍾碩新劇《羅曼史是別冊附錄》　李奈映演「工斷女」成討論焦點

被譽為2019年最期待韓劇之一，由李鍾碩和李奈映（李娜英）等主演的《羅曼史是別冊附錄》，已於1月26日正式開播。可是對比上套《阿爾罕布拉宮的回憶》，收視連續兩星期保持4至5%左右，成績算是一般。其中劇集講到的「工斷女」一詞，又反映韓國甚麼常見社會現象呢？

《羅曼史是別冊附錄》中的李鍾碩飾演史上最年輕的出版社總編輯，更是一位32歲天才作家；而李奈映則是一位曾離婚的37歲銷書作家，可是再重新投入社會後屢次受挫。從少一同長大的兩人，機緣巧合下女方應徵李鍾碩的出版社。李鍾碩向生活有困難的姐姐伸出援手，更日久生情，開展一段姐弟戀。故事再走類似《男朋友》的姐弟戀路線，有韓劇男神李鍾碩和實力派李奈映的加持，成績卻沒有一鳴驚人。有劇迷反映兩人外表上明顯有差距，直言「難以入戲」。

李鍾碩和李奈映在《羅曼史是別冊附錄》中的姐弟戀，被網友形容更似母子戀。（網上圖片）

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李奈映在劇集中飾演一名「工斷女」，即是指工作資歷中斷的職場女性。韓國社會中，工斷女多數因結婚和生育而暫時放下工作，後來卻因必要的原因重返職場。而劇中的李奈映老公外遇走佬，一人要負起女兒在國外的留學費和生活費，房子更被前夫拿去抵押不能贖回，被迫要重新工作。不過曾是銷書作家、擁有高學歷豐富工作經驗的她，面試時始終會因工斷女身份而被留難。就在她可憐無助的時候，李鍾碩的出現就成為了她的依靠。

李奈映飾演的「工斷女」不只有韓國，相信亦有不少香港的職場女性也曾面對過。（網上圖片）