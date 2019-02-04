【一個因去跳舞】黃智雯韓國訓練到入院　TWICE志效為出道冇童年

黃智雯（Mandy）為了實現自己的夢想，早前就去到韓國拍攝《一個因去跳舞》一完韓國出道夢。在16日的期間，黃智雯為了挑戰向來高要求的韓國藝人生活，由基本的訓練、到各大韓國娛樂經紀公司面試，雖然最終失敗，但也為她帶來了不少的經驗。

黃智雯在昨晚（3日）播出的《一個因去跳舞》中就挑戰到新村的街頭進行表演，更加跳「港產韓星」Elkie莊錠欣所屬組合CLC的歌曲《Black Dress》和《Hobgoblin》，相信也會令不少香港的K-pop迷感到份外親切。黃智雯在表演後就不禁落淚，表示自己本和大家一樣以為在韓國的行程只是簡單的跳舞，但在過程中就覺得自己想做好，卻因為生病和天氣冷而感到十分辛苦，意外地發現自己十分軟弱。最後，黃智雯發現自己喜歡跳舞只因為一個原因，就是「開心」。

黃智雯在香港演藝學院舞蹈及戲劇系畢業，但在韓國受訓的過程中也一直覺得辛苦。（網上截圖）

黃智雯韓國受訓辛酸逐格睇：

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短短16日的體驗已經讓有跳舞底子的黃智雯大叫辛苦，可想而知韓國的訓練有多刻苦。Mandy因為拍《一個因去跳舞》而體驗位期的訓練，而韓國的明星在出道之前卻要經歷長時間的高壓訓練，有一定實力的同時也有很大的心理壓力。就好像韓國人氣女團TWICE的隊長志效雖然出道時只得18歲，但就已經當了練習生十年。志效在8歲的時候和以《Gashina》、《Siren》等歌曲廣為人知的女歌手宣美同時被JYP簽約，但卻一直在訓練，見證了宣美在Wonder Girls時期的成功和再度個人發展的兩次事業高峰。在10年間，志效一次又一次撐到去出道的邊緣，卻不時收到公司說計劃取消的消息，令志效更曾想放棄做偶像。為了訓練，志效更不惜放棄了朋友和童年，一放學就馬上到公司練習，令自己未如同齡小朋友一樣擁有學校的生活，成為了志效成長時期的一個遺憾。

TWICE志效在成名前也練足十年。（TWICE Facebook）

台灣歌手Kimberly陳芳語也曾在訪問中回想過自己在韓國娛樂公司受訓時，不但要每日練習12小時，更曾被要求「一日吃五粒減肥藥」、每日練習12小時，更跳到「斷腳趾」。陳芳語曾表示自己斷腳趾後因為還有表演，所以最後沒有看醫生，把腳趾包起來就繼續訓練和表演。TWICE隊長志效和陳芳語的故事都只是冰山一角，在傳聞中韓國每月也有約100組新偶像組合推出，大家為了出道都為拼力一搏。在《一個因去跳舞》當中相信有不少節目效果，Mandy今次的體驗雖短，但相信也可以讓香港的觀眾重新認識韓國的演藝文化。

Kimberly陳芳語曾在訪問上向大家爆出訓練時的細節。（視覺中國）

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