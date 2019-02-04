Lovelyz叡仁直播講粗口嚇窒美珠　公司隔日道歉：未來會更謹慎

有治癒系女團之稱的Lovelyz，昨天（3日）竟爆出直播講粗口的事件，引來韓國網民的批評。當時正在進行Vlive直播的美珠，面露驚慌的表情，更急急腳結束直播。而所屬公司今天終發聲明回應事件，向大眾和Lovelinus（Lovelyz粉絲）道歉。

現正在日本進行專輯宣傳的Lovelyz，昨晚成員美珠就通過直播與粉絲交流。當直播接近結束時，美珠背後傳來一把女聲說：「個條友又發神經病。」當中包含粗口。聽到不雅字句的美珠不知所措後，轉頭細聲叫「喂，叡仁啊…」，暗示直播仍未完結。面露驚慌的美珠其後趕急結束直播，請粉絲早點休息。雖然直播片段已被刪除，可是講粗口的片段已在網上瘋傳，更有網民攻擊指「一看就知道全團都粗口流利」等等。

昨天Lovelyz美珠直播影片已被刪除，可是講粗口部分被網友瘋傳。（網上圖片）

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而今天Lovelyz所屬公司Woollim娛樂就首先道歉指，由於組合和工作人員正在進行日本活動的最後一天，所以耽誤了回應。另外亦解釋到，美珠直播期間正是完成日程後，大家在宿舍休息和有點喝醉的情況，因此聊天期間發生了突然的情況（即講粗口一事）。對受影響和擔心的粉絲道歉外，亦承諾未來會更謹慎。韓國非常注重公眾人物的談吐，更何況是與青少年間高人氣的偶像組合。而Lovelyz將於本月14至17日連開4場演唱會，未知會否受今次粗口而受影響呢？

爆出粗口事件的Lovelyz忙內叡仁，令粉絲非常驚訝。（網上圖片）